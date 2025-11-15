Judiciário inaugura área de lazer em casa de acolhimento de Buritis

Publicada em 15/11/2025 às 11h11
O Poder Judiciário de Rondônia participou, nesta quarta-feira (12/11), da inauguração do parque com brinquedos infantis da Casa de Acolhimento do município. A iniciativa resulta de uma parceria entre o Juízo da Infância e Juventude, o Juízo das Execuções Penais e o Presídio local.
O projeto teve como objetivo proporcionar um espaço de lazer e convivência para crianças e adolescentes acolhidos, ao mesmo tempo em que envolve pessoas privadas de liberdade em ações voltadas ao benefício social da comunidade.
Segundo o juiz Brenno Roberto Amorim Barcelos, da 1ª Vara Genérica da Comarca, a construção dos brinquedos e a revitalização do espaço contaram com a participação de internos do sistema prisional, que contribuíram com mão de obra e materiais.
O evento marcou a entrega oficial do parque às crianças e contou com a presença de representantes do Judiciário, do sistema prisional e do município de Buritis e do deputado estadual Lucas Torres.
