Ji-Paraná completa 48 anos de instalação com programação festiva e atividades comunitárias

Publicada em 23/11/2025 às 09h40
Ji-Paraná celebra neste sábado (22) os 48 anos de instalação oficial, data que marca o início da autonomia administrativa do município. O feriado municipal registra o momento em que a cidade passou a ter gestão própria, fortalecendo sua identidade política, social e econômica.
Fundada na década de 1970, a cidade teve expansão impulsionada pela migração, pelo agronegócio e pela ampliação da infraestrutura urbana. Ao longo dos anos, consolidou-se como a segunda maior cidade de Rondônia e tornou-se referência regional em setores como educação, saúde, comércio e prestação de serviços.
Durante a comemoração deste sábado, repartições públicas municipais permanecem fechadas. O funcionamento do comércio segue regras definidas entre empresários e sindicatos. A data também conta com atividades culturais e eventos cívicos organizados por diferentes instituições locais.
As celebrações incluem três dias de programação, entre 21 e 23 de novembro, organizados pela Prefeitura Municipal. Os eventos são gratuitos e direcionados à comunidade, com atividades voltadas para crianças, famílias, esportistas e público amante de música. Entre as ações, há atrações musicais, esportivas e opções de lazer.
A programação traz ainda iniciativa solidária: no pedal, os 500 primeiros ciclistas que entregarem 1 kg de alimento não perecível recebem uma camiseta do evento. Os alimentos arrecadados serão destinados a instituições assistenciais do município.
A organização destaca que as atividades reúnem diversão, cultura, fé e bem-estar para marcar a data e celebrar o desenvolvimento de Ji-Paraná como polo regional.
