IV EREJA reúne educadoras/es do Norte para discutir políticas públicas e desafios da Educação de Jovens e Adultos

Publicada em 17/11/2025 às 08h24
Teve início nesta quinta-feira (13) o IV Encontro Regional de Educação de Jovens e Adultos (IV EREJA), que segue até esta sexta-feira (14), reunindo educadoras/es, gestoras/es, pesquisadoras/es e representantes de instituições públicas de toda a Região Norte. O evento tem como objetivo discutir políticas públicas e propor estratégias para o fortalecimento da Educação de Jovens e Adultos (EJA).
O SINTERO participa do encontro com a presença da presidenta Dioneida Castoldi e dos dirigentes sindicais Judith dos Santos e Júnior Freire, ambos integrantes do Fórum Nacional de EJA. Também participa Claudir da Mata, representante da CNTE e membra do mesmo Fórum.
Durante sua fala, Dioneida Castoldi destacou os desafios enfrentados pela EJA na Região Norte, especialmente as condições de vida e as longas jornadas de trabalho dos estudantes, que muitas vezes dificultam a permanência na escola.
“É preciso olhar para a vida de cada estudante, entender seu contexto e garantir que a escola seja um espaço de acolhimento e oportunidade”, afirmou.
Para o SINTERO, lutar pela EJA é lutar pela inclusão, pela dignidade e pela transformação social, princípios que orientam a atuação sindical em todo o Estado de Rondônia.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!