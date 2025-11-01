IRB Prime Care publica direito de resposta sobre citação na coluna “Falando Sério”, de Herbert Lins

Publicada em 01/11/2025 às 09h31
A empresa IRB Prime Care divulgou nota de direito de resposta em razão de menções feitas na coluna assinada pelo jornalista Herbert Lins, publicada em 31 de outubro de 2025 no site Rondônia Dinâmica, sob o título “Marcelo Cruz e o pai se livram de ação trabalhista; esporte é vitrine de Marcos Rocha; e TCE cobra concursos”.
A publicação mencionava o nome do professor Pedro Abib como figura associada à empresa IRB Prime Care, em um contexto que tratava de articulações políticas e de possíveis apoios eleitorais. Em resposta, a companhia solicitou a publicação integral de sua manifestação, afirmando que as informações não correspondem à realidade e que sua atuação é exclusivamente técnica, sem qualquer envolvimento político ou eleitoral.
A seguir, a íntegra da nota enviada pela empresa:
IRB Prime Care esclarece:
A IRB Prime Care é empresa privada dedicada à prestação de serviços médicos e hospitalares e à gestão de unidades de saúde. A matéria citada em anexo, publicada pelo site https://www.rondoniadinamica.com/, associa indevidamente a empresa a articulações políticas e a supostos apoios eleitorais, mencionando o nome do professor Pedro Abib como figura vinculada à companhia — o que não corresponde à realidade.
A IRB Prime Care não integra grupo político-eleitoral, não mantém apoio a quaisquer candidaturas e não possui relação societária com o professor Pedro Abib. Parcerias com instituições de ensino, como a Faculdade Católica de Rondônia, limitam-se a cooperação acadêmica (ensino e capacitação), sem ingerência na gestão, investimentos ou decisões administrativas da empresa.
Os investimentos em Rondônia são integralmente da IRB Prime Care, voltados à ampliação da rede de saúde e à melhoria do atendimento hospitalar, reafirmando nosso compromisso técnico e social com a população.
*A nota foi enviada à redação para assegurar o exercício do direito de resposta, previsto na Lei nº 13.188/2015, que garante a toda pessoa física ou jurídica o direito de contestar, de forma proporcional e pública, informações que considere inexatas ou ofensivas à sua reputação.
