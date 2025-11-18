Instituições promovem ações nas escolas em Porto Velho na Semana da Consciência Negra

Publicada em 18/11/2025 às 08h30
Duas escolas públicas irão receber atividades relativas a Semana da Consciência Negra na próxima semana. Trata-se do evento "Pretitude nas Escolas: Vivência, Voz e Valor". O evento vai acontecer no dia 18 de novembro na Escola Estadual Olavo Pires e no dia 19 de novembro na Escola Estadual Mariana.
O evento é formado por uma parceria em rede para educação antirracista em Porto Velho. O Instituto é o responsável por idealizar a iniciativa, que tem o apoio do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia (Sinjur), do Movimento Hip Hop da Floresta (MHF), do projeto Barras Maning Arretadas, do projeto Conectando Periferias, e do Coletivo Sankofa.
Todos esses movimentos e coletivos têm como foco realizar ações para combater o racismo, variando o campo de ações. Há projetos que tem como foco formação profissional e acadêmica. Enquanto outros são focados no setor artístico e cultural.
As atividades nas escolas vão representar essa pluralidade. No dia 18, a Escola Olavo Pires irá receber atrações como Exposição Fotográfica “Nas Trilhas de Palmares” e a apresentação teatral "Narrativas negras: histórias que inspiram, educam e fortalecem a identidade".
Além disso, haverá rodas de conversa e a manifestação cultural do Slam, uma batalha de poesia falada. Haverá ainda apresentação de rappers como Carlos Mossoró, Jhuka Andrade, Majestade MC e Cormac, diretamente de Vilhena. Além disso, o grupo da Batalha do Centro irá fazer a animação, ao comando da apresentadora Senny Lemos.
No dia 19, ocorre a Escola Estadual Mariana irá receber a "Exposição Fotográfica “Nas Trilhas de Palmares”. Além disso, haverá rodas de conversa sobre consciência racial, bem como a "Oficina Beleza Negra - Moda e Autoestima". Haverá manifestações culturais de rap e capoeira.
Mano André e Nei Mura serão responsáveis por trazer rimas reflexivas, ao final de uma vivência valorização, representatividade e identidade.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!