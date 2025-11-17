DESENVOLVIMENTO E BEM-ESTAR

Inscrições para Oficina de Música no Cero, voltada ao público infantojuvenil, estão abertas até 21 de novembro

As vagas são limitadas e acontecerão duas vezes por semana, com duração média de 40 a 50 minutos cada, no período da manhã — das 8h às 13h, sempre às terças e sextas-feiras