Inscrições para Oficina de Música no Cero, voltada ao público infantojuvenil, estão abertas até 21 de novembro

Com objetivo de promover a inclusão social, o desenvolvimento artístico e o bem-estar de crianças e adolescentes por meio da música, o governo de Rondônia informa que as inscrições para a Oficina de Música voltada ao público infanto-juvenil, com idades entre 6 e 17 anos, foram prorrogadas até a próxima sexta-feira (21). As vagas são limitadas e acontecerão duas vezes por semana, com duração média de 40 a 50 minutos cada, no período da manhã — das 8h às 13h, sempre às terças e sextas-feiras, no Centro de Reabilitação de Rondônia (Cero), em Porto Velho. As inscrições podem ser feitas, por meio do link.
De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), as oficinas terão duração trimestral (três meses), com início das aulas previsto para o dia 25 de novembro. O Cero está localizado na Rua Barão do Amazonas, nº 9.960, Bairro Mariana, na Capital. A diretora da unidade, Andreia Zulke, explicou que a Oficina de Música é uma extensão do trabalho de reabilitação desenvolvido pela unidade, com foco na humanização e no estímulo ao desenvolvimento integral dos participantes. “A proposta vai muito além das notas musicais. A cada encontro, as crianças e adolescentes vivenciam momentos de expressão, confiança e superação. É uma forma leve e afetiva de complementar o cuidado terapêutico.”
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância de iniciativas que promovam qualidade de vida e inclusão social. “Trabalhamos para oferecer oportunidades que transformam vidas, promovendo ações que vão além do cuidado clínico, proporcionando às nossas crianças e adolescentes um espaço de aprendizado e cultura.”
O secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, destacou o papel da música na promoção da saúde. “A música tem um papel fundamental na reabilitação e no desenvolvimento das crianças e adolescentes. Além de estimular habilidades cognitivas e motoras, ela traz alegria, socialização e contribui para o bem-estar emocional. Essa iniciativa reforça o compromisso da gestão estadual com a saúde em todas as suas dimensões.”
SOBRE A OFICINA
A Oficina de Música do Cero é conduzida pelos instrutores Jucimar Moraes e Jadson Raimann, que trabalham de forma lúdica e educativa com crianças e adolescentes, estimulando o desenvolvimento de habilidades musicais, coordenação motora, atenção, criatividade e socialização.
O que é ensinado:
Noções básicas de ritmo, tempo e coordenação;
Introdução ao violão e a instrumentos de percussão;
Prática de canto e musicalização;
Exercícios de escuta, percepção e criatividade;
Dinâmicas musicais em grupo;
Ensaios para pequenas apresentações.
Como funciona:
As aulas acontecem duas vezes por semana, organizadas por faixa etária:
6 a 12 anos → Sexta-feira
13 a 17 anos → Terça-feira
Cada encontro tem duração média de 40 a 50 minutos:
Todo o conteúdo é adaptado conforme a idade e as necessidades de cada participante;
Não é necessário ter experiência prévia — qualquer criança pode participar;
A oficina é totalmente gratuita, oferecida pelo Cero/Sesau.
