Imunização contra a gripe é reforçada neste sábado em Porto Velho

Publicada em 22/11/2025 às 11h12
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), promove neste sábado (22), mais uma edição do Dia D de Vacinação contra a Gripe, ampliando o acesso da população e reforçando a estratégia municipal de cobertura vacinal em toda a cidade. A mobilização leva atendimento a diferentes regiões, facilitando a imunização dos públicos contemplados pela campanha do Ministério da Saúde.
Locais e horários de vacinação
Igreja São Tiago Maior – 9h às 17h
UBS Três Marias – 8h às 17h
USF Castanheira – 7h às 13h
Porto Velho Shopping – 12h às 21h
Públicos prioritários
Idosos a partir de 60 anos
Crianças de 6 meses a menores de 6 anos
Gestantes e puérperas
Profissionais de saúde
Povos indígenas e quilombolas
Pessoas em situação de rua
Professores
Profissionais das Forças de Segurança, Salvamento e Forças Armadas
Pessoas com deficiência permanente
Caminhoneiros
Trabalhadores do transporte coletivo
Trabalhadores portuários e dos Correios
População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional
Adolescentes de 12 a 21 anos em medida socioeducativa
Pessoas com comorbidades ou condições clínicas especiais
Condições clínicas especiais incluídas
Doenças respiratórias, cardíacas, renais ou neurológicas crônicas
Diabetes
Imunodeficiências e imunossupressão
Pessoas transplantadas
Trissomias (como síndrome de Down, Klinefelter e Warkany)
A Prefeitura destaca que a vacinação é uma das principais medidas para reduzir complicações e internações causadas por vírus respiratórios. A orientação é que os grupos contemplados procurem um dos pontos de atendimento e mantenham o cartão de vacinação atualizado.
