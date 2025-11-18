II Exposição de Artes dos alunos com deficiência de Itapuã abordou tema sobre a cultura afro-brasileira

Publicada em 18/11/2025 às 08h35
Valorização da Cultura Afro-brasileira. Esse foi o tema escolhido para a II Exposição de Artes dos alunos com deficiência e que frequentam o Atedimento Educacional Especializado – AEE do município de Itapuã do Oeste -RO. O evento foi realizado no dia 13 de novembro na quadra da Escola Municipal Sossego da Mamãe e contou ainda com apresentações de teatro, dança, poesicapoeira, simbolizando o compromisso do município com a inclusão e a diversidade.
A exposição foi resultado dos trabalhos desenvolvidos com aproximadamente 60 crianças matriculados nas salas multifuncionais da rede municipal e que foram auxiliados pelos professores especialistas do AEE Jéssica Moreira, Bruno Santos sob a orientaçãoda coordenadora da Educação Especial do Município, professora Terezinha Félix.A proposta do trabalho da pintura em tela foi proporcionar uma experiência sensorial rica, com diferentes texturas, cores e técnicas, sendo assim, muito benéfico para os alunos. Entre os benefícios estão: expressão emocional, desenvolvimento motor, socialização, interação, aumento da autoestima, estimulação sensorial, criatividade, pensamento crítico, desenvolvimento cognitivo, relaxamento e redução de extresse.
O vice-prefeito, professor Altair Ramos, prestigiou o evento e falou da importância do tema e o envolvimento de toda a comunidade durante a exposição. “É muito importante o trabaho realizado com os nossos alunos especiais. Eles demonstraram muita criatividade e dedicação retratando vários personagens da nossa cultura afro-brasileira. O momento foi de inclusão arte e ancestraliade”, destacou.
“A Secretaria de educação tem o compromisso muito sério com a educação especial. O evento é uma ação que tem o intuito de buscar valorizar o potencial de nossas crianças através de tintas e pincéis. Foi muito gratificante perceber a comunidade apreciar as obras com carinho e respeito”, disse a secretária-adjunta de educação, Andersilane de Jesus.
O professor da sala do AEE, Bruno Santos, falou da alegria e oportunidade de desenvolver os trabalhos junto aos seus alunos. “Acredito que o objetivo foi lindamente alcançado. Nossos alunos realizaram com empolgação e muita dedicação. E, finalmente, no dia da exposição, eles foram os protagonistas do evento. Levaram através da arte a mensagem do tema trabalhado o reconhecimento das raízes que formam o povo brasileiro. O trabalho foi desenvolvido, pesquisado em colaboração e muita parceria com os professores da sala regular”, explicou Bruno.
A data foi escolhida por ser no mês da Consciência Negra e também teve intuito de trabalhar a questão do antirracismo e bulling em relação às crianças pardas e negras da rede municipal de Itapuã do Oeste -RO.
O evento contou com a participação de cerca de 1.500 visitantes entre alunos das escolas do município e estado, além de autoridades, alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Centro Educacional Pedra Bonita e comunidade de modo geral.
SOBRE O TEMA
O tema deste ano foi escolhido com o objetivo de seguir a Lei nº 11.645, de 2008 que, estabelece a obrigatória a inclusão no currículo oficial da rede de ensino a temática "História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena" para os ensinos fundamental e médio no Brasil. O objetivo é reconhecer as contribuições desses grupos na formação da sociedade brasileira, combatendo desigualdades. As escolas devem incluir conteúdos que abordem a história da África e dos africanos, a luta de negros e indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena, e o papel desses grupos na formação da sociedade.
