Ieda Chaves incentiva formação cidadã com curso de Primeiros Socorros no Cristal da Calama

Encerrado na última sexta-feira (7), o curso de Primeiros Socorros na sede da Associação de Moradores e Amigos do Cristal da Calama (AMACC), em Porto Velho, reuniu cerca de 20 moradores. A iniciativa integrou o projeto “Assembleia Legislativa Vai às Escolas”, proposto pela deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), por meio da Resolução nº 531/2023.
O “ALE Vai às Escolas” tem como objetivo aproximar o Legislativo estadual da sociedade por meio de atividades de formação cidadã, educação e prevenção. A proposta busca levar conhecimento acessível a escolas, associações e comunidades, ampliando a rede de apoio e informação sobre temas de interesse público.
Durante o curso, os participantes aprenderam técnicas fundamentais para agir em situações de emergência, como desmaios, engasgos, ferimentos e paradas cardiorrespiratórias. A capacitação ocorreu através da Escola do Legislativo (Elero) que viabilizou a ação por meio da enfermeira e instrutora dos cursos de Primeiros Socorros e Lei Lucas na Elero, Márcia Valéria.
“Essa iniciativa tem como objetivo promover inclusão, acessibilidade e noções básicas de atendimento emergencial para os moradores da região, fortalecendo o papel social do Legislativo junto à comunidade”, destacou Ieda Chaves.
A deputada também agradeceu a parceria da Escola do Legislativo: “Reforçamos nosso agradecimento pelo apoio contínuo na execução das ações de capacitação e formação cidadã nos bairros e municípios”.
Relevância social
O curso reafirmou o compromisso do Legislativo de Rondônia com a educação cidadã e a segurança da comunidade, pois contribui para salvar vidas, incentiva o voluntariado e aproxima o Poder Público da população.
