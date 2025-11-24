Guilherme Boulos apresenta Governo na Rua e ações para trabalhadores no “Bom Dia, Ministro” desta terça (25)

Publicada em 24/11/2025 às 16h17
Entrevista ao vivo com ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República começa às 8h, com destaque para iniciativas do Governo do Brasil voltadas ao diálogo com a população, ao enfrentamento ao crime organizado e à valorização dos trabalhadores
O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, será o convidado do programa “Bom dia, Ministro” nesta terça-feira, 25 de novembro. Durante a entrevista com rádios e portais de notícias de várias regiões do país, ele vai detalhar o programa Governo na Rua, o Projeto de Lei Antifacção, e ações do Governo do Brasil em prol dos trabalhadores, como a regulamentação dos aplicativos de entregas e transportes, e a mudança da escala 6x1.
GOVERNO NA RUA — O ministro explicará o programa Governo na Rua, que vai percorrer dezenas de cidades brasileiras nos próximos meses para aproximar políticas públicas da população. O objetivo é promover escuta ativa, diálogo social e divulgação direta de programas sociais, fortalecendo a presença do governo nos territórios e ampliando o acesso às iniciativas federais.
ANTIFACÇÃO — Outro assunto em destaque será o projeto de lei que eleva as penas para participação em organizações criminosas e milícias, enviado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aprovado pela Câmara dos Deputados. A proposta, conhecida como PL Antifacção, também prevê a apreensão prévia de bens dos investigados em situações específicas e agora segue para análise do Senado Federal.
TRABALHADORES POR APLICATIVO — O ministro tratará ainda do projeto de lei que regulamenta o trabalho por aplicativo, estabelecendo um novo marco legal para serviços de transporte individual e entregas realizados por plataformas digitais. A medida prevê, por exemplo, contratos formais entre os usuários e trabalhadores, garantindo maior segurança jurídica e condições mais transparentes para a categoria.
ESCALA 6X1 — A revisão da escala 6x1, que prevê apenas um dia de descanso por semana, também estará na pauta da entrevista. A jornada é alvo de críticas por provocar desgaste físico e emocional, e reduzir o convívio familiar. O tema integra as iniciativas do Governo do Brasil para melhorar a qualidade de vida e as condições laborais dos trabalhadores brasileiros.
AO VIVO — O “Bom Dia, Ministro” pode ser acompanhado ao vivo pela TV (aberta ou via satélite) e pela internet, no YouTube, Facebook, TikTok e Instagram do @CanalGov. Para as rádios, o sinal de transmissão é oferecido pela Rádio Gov, no mesmo canal de “A Voz do Brasil”.
PARTICIPE — Emissoras e jornalistas interessados em participar do “Bom Dia, Ministro” podem encaminhar mensagens para o telefone (61) 99222-1282 (WhatsApp) e informar o nome da emissora, do veículo, do município e estado de origem, para serem incluídos na lista de veículos interessados em participar do programa.
