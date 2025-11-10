Governo realiza nova etapa do projeto “Iperon Perto de Você” em Mirante da Serra e Ouro Preto do Oeste

Publicada em 10/11/2025 às 10h18
O governo de Rondônia realiza, nesta segunda (10) e terça-feira (11), em Mirante da Serra, na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Migrantes, localizada na Rua Princesa Isabel, nº 2.369, Setor 01, o projeto Iperon Perto de Você, iniciativa do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia (Iperon), que tem como objetivo aproximar o Instituto dos servidores públicos estaduais e municipais, levando atendimento, orientação e capacitação previdenciária diretamente aos municípios.
Nos dias 12 e 13 de novembro, o projeto vai estar em Ouro Preto do Oeste, com atendimentos na Superintendência Regional de Educação (Super), localizada na Rua do Cacau, nº 444, Bairro Jardim Aeroporto.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa promove a expansão dos serviços previdenciários nos municípios, atento às necessidades dos segurados, com eficiência, dignidade e respeito.
PROGRAMAÇÃO
A programação contempla duas frentes principais. A primeira é o “Workshop Prático e Dinâmico”, voltado para secretarias estaduais, setores de Recursos Humanos e órgãos do estado, com o objetivo de instruir e capacitar os servidores em temas relacionados à área previdenciária, como processos de aposentadoria, averbação, Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) e outros procedimentos administrativos. A atividade busca oferecer uma abordagem prática e interativa, promovendo o aprimoramento técnico e a padronização de processos.
A segunda frente é o atendimento ao público, direcionado a servidores ativos, aposentados e pensionistas, com o propósito de esclarecer dúvidas e prestar orientações sobre os benefícios previdenciários administrados pelo Instituto. O atendimento individual ocorrerá em ambos os dias, das 8h às 13h, sem necessidade de inscrição prévia.
Para participar do workshop, é necessário realizar inscrição antecipada pelos formulários disponíveis:
-
Mirante da Serra: https://forms.gle/51iZ59nXNeUHnpds7
-
Ouro Preto do Oeste: https://forms.gle/LWAJPYapSg3kuXXe9
As vagas são limitadas e os participantes receberão certificado de participação.
Com o projeto “Iperon Perto de Você”, a gestão estadual reafirma o compromisso com a transparência, a descentralização do atendimento e a valorização do servidor público, fortalecendo o vínculo institucional e promovendo uma gestão previdenciária mais acessível, moderna e próxima de quem faz a administração pública de Rondônia.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!