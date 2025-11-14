Governo de Rondônia realiza ações conjuntas e garante cidadania para povos indígenas de Rondônia

Publicada em 14/11/2025 às 12h02
Com o objetivo de ampliar o acesso à cidadania e fortalecer os direitos dos povos indígenas, o governo de Rondônia, por meio da Superintendência Estadual do Indígena (SI) tem realizado ações integradas de emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) em diferentes regiões do Estado, onde mais de 800 indígenas dos povos Cinta Larga e Suruí já foram beneficiados pelas equipes interinstitucionais.
A ação conjunta foi executada pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), Superintendência Estadual do Indígena (SI) e Casa Militar da Governadoria, com apoio do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI-Vilhena) e das prefeituras Municipais de Espigão d’Oeste e Pimenta Bueno.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as ações de documentação reforçam o empenho do Estado em promover a inclusão e a igualdade de direitos. “Temos o compromisso de estar presente em todos os territórios, garantindo que cada cidadão rondoniense tenha acesso aos seus direitos. Essa é uma política de respeito, dignidade e valorização das comunidades indígenas, que fazem parte da nossa história e identidade”, destacou.
CIDADANIA NO TERRITÓRIO INDÍGENA ROOSEVELT
A primeira etapa da ação foi realizada no Território Indígena Roosevelt, beneficiando cerca de 300 indígenas do povo Cinta Larga. Os atendimentos aconteceram nas aldeias Pingo D’Água, Tonhão, Capitão Cardoso, 14 de Abril, Roosevelt Central, João Bravo, Cristã, entre outras comunidades da região.
ATENDIMENTO NO TERRITÓRIO SETE DE SETEMBRO
Em continuidade à iniciativa, cerca de 500 indígenas do povo Suruí também receberam a Carteira de Identidade Nacional durante ação realizada no Território Indígena Sete de Setembro, Linha 11. A atividade foi promovida em parceria entre a Funai, Sesdec, a SI e a Casa Militar, com apoio do Instituto MEC e das prefeituras de Rondolândia, Ministro Andreazza e Espigão d’ Oeste.
O superintendente Estadual dos Povos Indígenas de Rondônia, Gasodá Suruí ressaltou a importância social e simbólica das ações. “Levar cidadania é mais do que entregar um documento. É reconhecer a identidade de cada pessoa; é fortalecer o vínculo entre o Estado e os povos indígenas, permitindo que cada cidadão tenha voz e acesso aos seus direitos de forma plena. Nosso trabalho é garantir que a cidadania chegue a todas as aldeias”.
Essas ações demonstram o empenho do Governo em promover a inclusão e garantir o direito fundamental à identidade, especialmente para comunidades que vivem em regiões de difícil acesso.
