Governo de Rondônia inaugura nova sede e armazém alfandegado do Porto de Porto Velho na celebração dos 50 anos

No momento considerado histórico para a logística do Norte do Brasil, o governo de Rondônia inaugurou nesta terça-feira (18), a nova sede administrativa do Porto de Porto Velho e um moderno armazém alfandegado, com o Termo de Compromisso assinado com o Ministério de Portos e Aeroportos para investimento de R$ 20 milhões no cais flutuante. A solenidade integra a celebração dos 50 anos do Porto, administrado pela Sociedade de Portos e Hidrovias de Rondônia (Soph). O evento contou com a presença de autoridades estaduais e federais.
Presente na cerimônia, o governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou o papel do Porto na economia estadual e os investimentos feitos ao longo dos últimos anos para modernizar a infraestrutura. “É muito bom ver o Porto se aperfeiçoando e expandindo. Os avanços na logística portuária foram destravados com apoio do governo do estado e com recurso e gestão eficientes focados no desenvolvimento de Rondônia. Hoje, temos um Porto cada vez mais moderno e estratégico para exportação das produções rondonienses, reconhecido pela eficiência e responsabilidade e, com condições de obter recursos federais.”
Segundo o coordenador-geral de Governança Portuária do Ministério de Portos e Aeroportos, Edigar Junio da Silva Martins, que representou no ato o ministro de Portos e Aeroportos Silvio Serafim Costa Filho, a nova etapa vivida pelo Porto demonstra o alinhamento da gestão estadual com as diretrizes nacionais do setor. “O Porto de Porto Velho tem sido um indutor do desenvolvimento com muita eficiência. Em 2024 vivenciou um período de crescimento, movimentou cerca de 2 milhões de toneladas, obtendo o segundo lugar no Brasil, atrás de apenas um terminal. O Porto tem atendido essa função social de dar essa vazão para importação e exportação. E, hoje, estamos aqui celebrando o apoio do Ministério de Portos e Aeroportos para mais avanços”, afirmou.
RECONHECIMENTO NACIONAL
O diretor-presidente da Soph, Fernando Parente, destacou que o Porto de Porto Velho tem se consolidado como uma das administrações portuárias mais eficientes e regulares do país, sendo premiado por anos consecutivos junto ao governo federal. O terminal portuário foi premiado em 2022 no país, com o primeiro lugar no avanço da gestão da autoridade portuária; em 2023, pela eficiência econômica; em 2024, pela conformidade regulatória; e, agora, em 2025, pelas políticas de meio ambiente, responsabilidade social e governança.
“São várias ações que hoje concretizam o Porto de Porto Velho entre os mais eficientes do Brasil e, essas entregas em comemoração aos 50 anos do Porto são um diferencial que vão mudar o rumo da navegação no estado. O desejo é que a gente consiga integrar o setor de navegação para que o estado trabalhe de maneira empenhada ao máximo no atendimento do setor produtivo. Nós temos que assumir o nosso protagonismo e a nossa posição estratégica para escoamento da produção por meio da hidrovia do Madeira. Essa logística nos permite ser mais competitivos junto ao mercado externo e ao mercado doméstico também, facilitando e permitindo que o estado cada vez mais consiga ser mais produtivo”, salientou o diretor-presidente da Soph.
ENTREGAS
Com investimento total de aproximadamente R$ 17 milhões, provenientes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), recursos administrados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), a nova sede administrativa e o moderno armazém alfandegado ampliam a capacidade de movimentação e armazenagem do Porto, além de oferecer melhores condições de trabalho aos servidores e parceiros logísticos.
O novo armazém de cargas foi planejado com critérios técnicos internacionais, atendendo às exigências da Receita Federal e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). Sua operação deve atrair novas cargas e reforçar a vocação multimodal do Porto que, hoje, movimenta grãos, madeira, derivados de petróleo, carnes e pescado, além de insumos como fertilizantes e equipamentos agrícolas, dentre outras cargas.
O coordenador de Obras de Infraestrutura Portuária do Dnit, Lindomar Luiz de Abreu Junior, evidenciou que o Porto é estratégico para o Brasil. “É um contentamento participar da inauguração dessa obra tão importante para a infraestrutura portuária nacional e fazer parte desse momento de realização rondoniense.”
Localizado às margens do Rio Madeira e conectado à BR-364, o Porto de Porto Velho também é ponto de partida para a rota binacional até o Pacífico, tornando-se uma peça-chave nas estratégias de integração logística entre Brasil, Bolívia e Peru e o mercado oriental.
