Governo de Rondônia fortalece frota das forças de segurança com aquisição de novos veículos especiais

Publicada em 14/11/2025 às 13h51
O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), firmou na terça-feira, 11, o contrato para a aquisição de veículos especiais caracterizados para policiamento ostensivo, no valor total de R$ 16.340.580,00. O contrato prevê a entrega de 50 veículos do tipo caminhonete/SUV de grande porte, com proteção balística parcial, destinados à Polícia Militar, Polícia Civil e à própria Sesdec. Os automóveis serão utilizados para fortalecer as operações ostensivas, patrulhamento tático e ações integradas em todo o Estado.
De acordo com o contrato, a empresa deverá realizar a entrega dos veículos, no prazo máximo de 180 dias, podendo ser prorrogado conforme o volume total. Os automóveis serão entregues emplacados, e devidamente caracterizados, conforme o padrão definido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou que o investimento faz parte do compromisso do governo em garantir mais segurança à população. “Estamos avançando na modernização da frota das forças de segurança, com veículos de alto desempenho e maior proteção para apoiar o trabalho diário dos nossos policiais. Esse investimento amplia a capacidade de atuação do Estado em todas as regiões e garante melhores condições para que nossas equipes continuem protegendo a vida dos rondonienses.”, ressaltou.
O secretário da Sesdec, Felipe Bernardo Vital, enfatizou que a aquisição é fruto de um planejamento estratégico e representa mais um avanço no reequipamento da segurança pública estadual, “Essa aquisição é resultado de um planejamento estratégico e marca mais um passo importante no reequipamento da segurança pública. Com os novos veículos, a Polícia Militar e a Polícia Civil ganham mais mobilidade e capacidade de resposta”, afirmou.
O contrato tem vigência inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente. Todos os veículos terão garantia mínima de 36 meses, incluindo revisões obrigatórias e assistência técnica nacional garantida pela fabricante. Com mais essa aquisição, o governo de Rondônia reforça o compromisso com a valorização das forças de segurança e com o aprimoramento das ações de enfrentamento à criminalidade, promovendo mais eficiência e segurança para a população.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!