Governo de Rondônia bate mais um recorde com 5 milhões de refeições servidas pelo Prato Fácil

Oito meses após atingir a marca dos 4 milhões de refeições servidas em restaurantes credenciados, ao custo de R$ 2, para pessoas ou famílias inscritas no Cadastro Único (Cadúnico), o programa estadual Prato Fácil bateu mais um recorde no dia 17 de novembro, com 5 milhões de marmitex ou pratos feitos servidos para consumo no local. Criado pelo governo de Rondônia em 2020, e implantado em 17 de maio de 2021, com o objetivo de fornecer refeições saudáveis e nutritivas à população em situação de vulnerabilidade social no estado, o programa encontra-se, atualmente em 27 restaurantes, distribuídos por oito municípios, que de segunda a sábado, das 11h às 15h, atendendo 4.500 pessoas.
Do total de refeições, que representa mais de 399 toneladas de alimentos, o equivalente a 79 mil cestas básicas, cerca de 3,1 milhões foram servidas em Porto Velho que, atualmente conta com 11 estabelecimentos credenciados. E, para garantir melhor qualidade de vida aos beneficiários do programa, o governo investiu na economia do estado R$ 82.903.850,67 milhões, perfazendo uma média de 97,90 mil pessoas.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância do programa, idealizado pela então Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social, agora Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), por atender a todas as etapas familiares: gestante, criança, adulta e idosa, com um cardápio elaborado por nutricionistas, levando os nutrientes necessários ao corpo humano, incluindo uma fruta. “O desenvolvimento do estado passa também pela alimentação, pois sem um refeição adequada não é possível estudar, trabalhar e se desenvolver, por isso o governo do estado segue investindo para promover iniciativas que elevem o bem-estar e a qualidade de vida da população”, ressaltou.
A titular da Seas, Luana Rocha, destacou que o Prato Fácil tem cumprido uma função essencial ao garantir refeições adequadas por um preço acessível. “Com o programa reforçamos o compromisso do governo com as pessoas que mais precisam, refletindo também nos bons índices conquistados pelo estado.”
REQUISITOS
Além do CadÚnico, para ter acesso à alimentação é necessário apresentar documento de identificação com foto, no momento de retirar a refeição no restaurante credenciado; pagar o valor de R$ 2 diretamente ao restaurante e cumprir requisitos, como possuir renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo, ser beneficiário do Prestação Continuada (BPC) ou aposentado com valor não superior a um salário mínimo.
Além da Capital, o programa de segurança alimentar e nutricional atende os municípios de Ariquemes com 4 restaurantes credenciados; Cacoal (3); Guajará-Mirim (3); Jaru (3); Ji-Paraná (1); Rolim de Moura (1); e Vilhena (1).
