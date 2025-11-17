Governo de Rondônia amplia protagonismo ambiental e fortalece parcerias estratégicas durante a COP30

Publicada em 17/11/2025 às 15h53
Rondônia consolidou sua posição como um dos estados mais atuantes nas discussões climáticas da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), reforçando compromissos estratégicos voltados à conservação ambiental, ao desenvolvimento sustentável e à geração de oportunidades para a população. Entre os destaques realizados na sexta-feira (14), estiveram os debates sobre finanças climáticas e os avanços do projeto Rondônia Carbon, desenvolvido em parceria com o Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Portugal (CEiiA), que trabalha na criação de uma metodologia científica para o sequestro de carbono, visando a conservação ambiental e a geração de benefícios socioeconômicos às comunidades locais.
As agendas técnicas articuladas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), também evidenciaram a importância da cooperação internacional para acelerar soluções ambientais. Rondônia apresentou iniciativas conectadas às tendências globais, como a digitalização para alcançar a neutralidade carbônica nos territórios e modelos inovadores de adaptação climática urbana. Outro ponto de destaque foi o debate sobre os Ativos Ambientais de Proteção Integral na Amazônia Brasileira, conduzido pelo Consórcio da Amazônia Legal (CAL) em parceria com a NatureFinance (organização sem fins lucrativos que atua para alinhar o sistema financeiro global com resultados positivos para a natureza).
A iniciativa busca viabilizar mecanismos de financiamento de alta integridade para a conservação dos nove estados da Amazônia, com especial atenção aos créditos de biodiversidade baseados na legislação de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA), reconhecendo o valor dos serviços ecossistêmicos prestados pelas Unidades de Conservação.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o estado tem mostrado ao Brasil e ao mundo que desenvolvimento e sustentabilidade caminham juntos. “Temos trabalhado para proteger nossas riquezas naturais, gerar oportunidades e garantir um futuro mais equilibrado para as próximas gerações”, ressaltou.
De acordo com o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, Rondônia vive um momento de avanço significativo na agenda ambiental. “Estamos implementando soluções inovadoras e fortalecendo parcerias estratégicas que ampliam nossa capacidade de proteger o meio ambiente e promover qualidade de vida”, destacou.
