Frentes de fresagem avançam na BR e Nova 364 reforça necessidade do ‘Pare e Siga’ para garantir melhorias duradouras

Publicada em 17/11/2025 às 15h27
Os motoristas que trafegarem pela BR-364 entre 17 e 22 de novembro devem ficar atentos aos trechos em que a Nova 364 executará serviços de fresagem e recomposição, todos sob operação Pare e Siga: Ji-Paraná (km 358–360), Vilhena (km 6–12 e 35–37), Pimenta Bueno (km 186–214 e 199–201), Presidente Médici (km 282–393), Ouro Preto do Oeste (km 366–379), Jaru (km 426–428) e Porto Velho (km 700–713). A concessionária reforça a orientação para que os usuários planejem seus deslocamentos, especialmente nos horários de maior movimento.
Ao total, serão mais de 20 frentes de fresagem e recomposição distribuídas durante a semana, representando mais uma etapa importante para a melhoria definitiva da via. A concessionária reconhece que o Pare e Siga pode gerar desconforto, mas reforça que o procedimento é imprescindível para garantir a segurança das obras e a durabilidade do novo pavimento. As intervenções não devem ser realizadas em horário noturno devido aos riscos operacionais e à queda na qualidade do serviço.
A Nova 364 destaca que todo o trabalho tem como foco entregar uma rodovia mais segura, eficiente e confortável para a população, e que a atenção dos motoristas é fundamental para manter a rodovia segura em trechos de intervenção como estes. Os motoristas que desejarem acompanhar com antecedência todas as frentes de obra poderão consultar, diariamente, as informações atualizadas no site e nas redes sociais oficiais da Nova 364.
Além da recuperação do pavimento, a Nova 364 mantém uma série de serviços de conservação ao longo de todo o trecho concedido, com equipes atuando simultaneamente em Vilhena, Chupinguaia, Pimenta Bueno, Cacoal, Presidente Médici, Ji-Paraná, Jaru, Ariquemes, Alto Paraíso, Theobroma, Cujubim, Candeias do Jamari e Itapuã do Oeste. As frentes incluem roçada manual e mecânica, poda de vegetação, remoção de lixo e arbustos, limpeza de drenagem, lavagem de caneletas e conformação de faixa, ações essenciais para ampliar a visibilidade, melhorar o escoamento da água, preservar a faixa de domínio e garantir mais segurança aos motoristas.
Realizados diariamente e em paralelo às obras de pavimento, esses serviços são fundamentais para manter a rodovia em condições adequadas de trafegabilidade e evitar problemas futuros, reforçando o compromisso da concessionária com a manutenção contínua e eficiente da BR-364.
Sobre a Nova 364
A Nova 364 Concessionária de Rodovia administra 686,7 quilômetros da BR-364, de Porto Velho até Vilhena. Via arterial da economia agrícola, o trecho rodoviário receberá investimentos de mais de R$ 12 bilhões, que incluem obras de ampliações e melhoramentos entre duplicação, faixas adicionais, dispositivos, via marginal e o Expresso Porto.
