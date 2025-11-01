Faculdade Católica de Rondônia exerce direito de resposta após citação em coluna jornalística

Publicada em 01/11/2025 às 10h27
A Faculdade Católica de Rondônia encaminhou nota de direito de resposta ao site Rondônia Dinâmica em razão da publicação de 31 de outubro de 2025, assinada pelo jornalista Herbert Lins na coluna Falando Sério, sob o título “Marcelo Cruz e o pai se livram de ação trabalhista; esporte é vitrine de Marcos Rocha; e TCE cobra concursos”.
Segundo a instituição, a matéria associou de forma incorreta o nome da Faculdade Católica de Rondônia e de seu Vice-Reitor, Prof. Dr. Pedro Abib Hecktheuer, à suposta preparação de uma candidatura ao Governo do Estado de Rondônia. A direção da instituição solicitou a publicação da resposta com base no artigo 5º, inciso V, da Constituição Federal, e no artigo 2º da Lei nº 13.188/2015, que asseguram o direito de resposta proporcional ao conteúdo publicado.
A seguir, a íntegra do texto enviado pela instituição:
Faculdade Católica de Rondônia desmente informação sobre suposta candidatura de seu Vice-Reitor
A Faculdade Católica de Rondônia vem a público esclarecer informações inverídicas publicadas na coluna Falando Sério, assinada por Herbert Lins, no jornal Rondônia Dinâmica, que associam o nome da Instituição e do seu Vice-Reitor, Prof. Dr. Pedro Abib Hecktheuer, a movimentações políticas e à suposta preparação de candidatura ao Governo do Estado de Rondônia.
O Prof. Dr. Pedro Abib já se manifestou oficialmente, informando que não possui qualquer pretensão política ou intenção de se candidatar a cargo eletivo, estando suas atenções voltadas exclusivamente às atividades acadêmicas e administrativas da Faculdade Católica de Rondônia.
Reitera-se que a Faculdade Católica de Rondônia é uma Instituição de Ensino Superior mantida pela AASCAM – Associação de Assistência à Cultura na Amazônia Moacyr Grechi, entidade privada sem fins econômicos e declarada de utilidade pública pela Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALE/RO). Portanto, não integra ou se vincula a qualquer estrutura político-partidária.
A parceria da Faculdade Católica de Rondônia com a empresa IRB Prime Care tem caráter exclusivamente técnico, privado e social, voltado à implementação do Hospital Dom Moacyr Grechi, no prédio do antigo Hotel Vila Rica, em Porto Velho. Trata-se de um empreendimento totalmente privado, sem qualquer vínculo político ou interesse de ganho eleitoral, cujo único propósito é beneficiar a população e reafirmar a responsabilidade social das instituições envolvidas. O projeto representa o maior investimento privado em saúde do Estado de Rondônia, e tem como objetivo fortalecer a formação de profissionais da área da saúde e ampliar o acesso da população a serviços de qualidade e humanizados.
Dessa forma, a Faculdade Católica de Rondônia repudia qualquer tentativa de uso indevido de seu nome, de seus dirigentes ou de seus projetos institucionais para fins políticos. O compromisso da Instituição permanece firme com a educação, a pesquisa, a extensão e o desenvolvimento humano e social da Amazônia.
*O documento foi assinado em 31 de outubro de 2025, pela Reitora, Profa. Dra. Márcia Abib Hecktheuer, que também preside a Associação de Assistência à Cultura na Amazônia Moacyr Grechi (AASCAM), mantenedora da instituição. A publicação do texto atende à solicitação formal de direito de resposta, conforme previsto na Lei nº 13.188/2015, que garante a divulgação de manifestação proporcional e gratuita, no mesmo espaço e formato em que a informação contestada foi originalmente veiculada.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!