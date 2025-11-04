ENTREVISTA

“Exploração devastadora [...] o Planeta não aguenta mais”, diz ex-senadora do PT de Rondônia sobre o agronegócio brasileiro

Ex-senadora diz que há “desconhecimento do que o PT defende”, critica avanço “devastador” do agro, aponta possível boicote hoteleiro à COP30 e afirma: “Sou” candidata — a definir se ao Senado, governo ou Câmara