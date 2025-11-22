Escolas municipais de Jaru realizam ações em alusão ao Dia da Consciência Negra

Publicada em 22/11/2025 às 10h33
Durante a última quarta-feira (19), as escolas da rede municipal de ensino de Jaru promoveram uma programação especial, voltada ao dia da Consciência Negra, com realização de atividades como feira e apresentações culturais, mostra de artes e diversas outras atividades que exaltam a identidade, história e cultura afro-brasileira.
Além deste cronograma de atividades, outras escolas do município também fazem ações sobre a temática afro-brasileira ao longo da próxima semana, ampliando o alcance das ações alusivas ao mês da Consciência Negra.
A programação faz parte das diretrizes da Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola (PNEERQ), que orienta o trabalho permanente de promoção da equidade racial no ambiente escolar, reforçando a importância de combater o racismo estrutural e fortalecer o respeito à diversidade desde a educação básica.
