Equipes técnicas das secretarias de Educação e Saúde recebem capacitação sobre atualização da base de dados do GeoPortal PMPV

Publicada em 22/11/2025 às 10h58
Servidores das secretarias municipais de Educação (Semed) e Saúde (Semusa) participaram, nesta semana, de uma capacitação promovida pela equipe técnica do Departamento de Geoprocessamento da Secretaria Municipal de Economia (Semec) para o uso e atualização das informações de saúde e educação publicadas no GeoPortal PMPV.
A capacitação teve como objetivo orientar os participantes sobre o levantamento e a inserção de dados de suas respectivas pastas no Sistema de Informações Geográficas - SIGPVH (plataforma de uso interno da prefeitura). Durante o encontro, os técnicos foram instruídos a coletar, padronizar e atualizar informações, além de utilizar as ferramentas de análise e consulta de dados georreferenciados.
De acordo com a equipe do Departamento de Geoprocessamento, a iniciativa faz parte de um conjunto de ações voltadas à integração e ao aprimoramento da base de dados espaciais do município. O objetivo é manter o sistema em constante atualização e promover uma experiência mais assertiva e eficiente para o cidadão, que pode acessar informações públicas com mais agilidade e precisão.
Desenvolvido pela Secretaria Municipal de Economia (Semec), o GeoPortal PMPV integra o Sistema Municipal de Informações Urbanas e Territoriais (SMIUT), criado a partir do Plano Diretor Participativo de Porto Velho.
A ferramenta é gratuita e permite consultar dados, localizações e informações sobre saúde, educação, infraestrutura, mobilidade, assistência social e outras informações do município.
No ambiente digital, o usuário pode navegar por mapas interativos, acessar compêndios sobre distritos e bairros, visualizar metadados e realizar medições de distância e área diretamente na tela. O sistema também direciona a outros ambientes, como o Observatório Municipal e o Radar de Negócios, que apresentam dados sobre o desenvolvimento econômico e social da cidade.
O acesso ao GeoPortal PMPV é livre e pode ser feito pesquisando por “GeoPortal PMPV” no navegador ou pelo link: https://geoportal.portovelho.ro.gov.br/
