Energisa reforça alerta de segurança com a rede elétrica diante do alto volume de chuvas em Rondônia

Publicada em 26/11/2025 às 09h47
Rondônia vive, nas últimas semanas, um período de instabilidade intensa, com registros de temporal, ventos fortes e diversos pontos de alagamento, incluindo casas inundadas em algumas localidades da capital durante a madrugada desta quarta-feira (26). O cenário confirma o alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), que aponta para volumes de chuva acima da média e condições favoráveis a fortes rajadas de vento.
Com o solo encharcado, a chance de quedas de galhos, árvores e danos à rede elétrica cresce significativamente.
Diante desse período de maior risco, a Energisa orienta a população a redobrar os cuidados. Segundo Jucilene Dias, coordenadora de Segurança da Energisa Rondônia, a atenção deve ser máxima:
“Com temporais mais frequentes e volumes tão elevados de chuva, qualquer descuido pode trazer consequências sérias. Manter distância de fios caídos, evitar contato com objetos próximos à rede elétrica e acionar a Energisa sempre que houver risco são atitudes que protegem vidas.”
Para quem estiver em casa, a orientação é desligar os eletroeletrônicos das tomadas e nunca utilizar aparelho conectado à tomada durante temporais. “Os cabos telefônicos, cabos de TV por assinatura e fiação de antenas são capazes de conduzir a corrente elétrica dos raios até os aparelhos. Por isso, é aconselhável retirar os aparelhos eletrônicos (normalmente mais sensíveis) das conexões com rede de telefonia, TV a cabo e antena externa”, complementa Jucilene.
Outros cuidados essenciais durante tempestades
Mantenha distância de fios partidos ou caídos no solo;
Nunca tente remover objetos que estejam em contato com a rede elétrica;
Desligue aparelhos eletrônicos e evite utilizar tomadas durante tempestades;
Não procure abrigo sob árvores e mantenha distância de estruturas metálicas;
Em emergências, acione o Corpo de Bombeiros pelo 193 e a Energisa pelo 0800 647 0120.
Monitoramento e equipes de prontidão
A Energisa mantém monitoramento climático em tempo real e um plano de contingência ativo para reduzir impactos no fornecimento de energia. As equipes seguem em plantão reforçado, com ações estratégicas para garantir atendimento rápido e seguro.
O trabalho preventivo inclui inspeções nas linhas de distribuição, podas emergenciais e manutenção de estruturas vulneráveis. A concessionária reforça ainda a importância de a população priorizar os canais oficiais para registrar ocorrências.
Canais de atendimento
Central de Atendimento: 0800 647 0120 (24h, ligação gratuita)
WhatsApp Gisa: (69) 99358-9673
Aplicativo Energisa On: disponível para Android e iOS
Agência Digital: www.energisa.com.br
