Energisa reforça alerta de segurança com a rede elétrica diante do alto volume de chuvas em Rondônia
Por ENERGISA
Publicada em 26/11/2025 às 09h47
Nos acompanhe pelo Google News

Rondônia vive, nas últimas semanas, um período de instabilidade intensa, com registros de temporal, ventos fortes e diversos pontos de alagamento, incluindo casas inundadas em algumas localidades da capital durante a madrugada desta quarta-feira (26). O cenário confirma o alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), que aponta para volumes de chuva acima da média e condições favoráveis a fortes rajadas de vento.

Com o solo encharcado, a chance de quedas de galhos, árvores e danos à rede elétrica cresce significativamente.

Diante desse período de maior risco, a Energisa orienta a população a redobrar os cuidados. Segundo Jucilene Dias, coordenadora de Segurança da Energisa Rondônia, a atenção deve ser máxima:

 

“Com temporais mais frequentes e volumes tão elevados de chuva, qualquer descuido pode trazer consequências sérias. Manter distância de fios caídos, evitar contato com objetos próximos à rede elétrica e acionar a Energisa sempre que houver risco são atitudes que protegem vidas.”

 

Para quem estiver em casa, a orientação é desligar os eletroeletrônicos das tomadas e nunca utilizar aparelho conectado à tomada durante temporais. “Os cabos telefônicos, cabos de TV por assinatura e fiação de antenas são capazes de conduzir a corrente elétrica dos raios até os aparelhos. Por isso, é aconselhável retirar os aparelhos eletrônicos (normalmente mais sensíveis) das conexões com rede de telefonia, TV a cabo e antena externa”, complementa Jucilene. 

Outros cuidados essenciais durante tempestades

Mantenha distância de fios partidos ou caídos no solo;

Nunca tente remover objetos que estejam em contato com a rede elétrica;

Desligue aparelhos eletrônicos e evite utilizar tomadas durante tempestades;

Não procure abrigo sob árvores e mantenha distância de estruturas metálicas;

Em emergências, acione o Corpo de Bombeiros pelo 193 e a Energisa pelo 0800 647 0120.

Monitoramento e equipes de prontidão

A Energisa mantém monitoramento climático em tempo real e um plano de contingência ativo para reduzir impactos no fornecimento de energia. As equipes seguem em plantão reforçado, com ações estratégicas para garantir atendimento rápido e seguro.

O trabalho preventivo inclui inspeções nas linhas de distribuição, podas emergenciais e manutenção de estruturas vulneráveis. A concessionária reforça ainda a importância de a população priorizar os canais oficiais para registrar ocorrências.

Canais de atendimento

Central de Atendimento: 0800 647 0120 (24h, ligação gratuita)

WhatsApp Gisa: (69) 99358-9673

Aplicativo Energisa On: disponível para Android e iOS

Agência Digital:  www.energisa.com.br

Geral ENERGISA ALERTA
Imprimir imprimir