Energisa alerta para riscos em obras próximas à rede elétrica

Profissionais da construção civil lideram acidentes com a rede elétrica no país, alerta Energisa
O setor da construção civil segue no topo do ranking nacional de mortes causadas por choques elétricos. Em 2023, 115 trabalhadores perderam a vida no país após acidentes envolvendo eletricidade, segundo o Anuário de Acidentes de Origem Elétrica da Abracopel. A maior parte das ocorrências tem relação direta com contato acidental com a rede elétrica durante obras e reformas, um cenário que acende o alerta da Energisa.
Em 2025, somente em Rondônia, já foram registrados três acidentes fatais envolvendo profissionais da construção civil durante atividades próximas à rede elétrica, reforçando a urgência das recomendações de segurança.
Risco constante nas obras
Mesmo com avanços em capacitação e normas técnicas, os números continuam preocupantes. O balanço mais recente mostra que 87 acidentes envolvendo profissionais da construção civil foram registrados em 2024, resultando em 44 mortes, uma taxa de letalidade superior a 50%. A combinação de ferramentas metálicas, estruturas elevadas e proximidade com cabos energizados cria um ambiente de alto risco, especialmente quando não há planejamento adequado.
Em Rondônia, situações recorrentes envolvem manuseio de vergalhões, montagem de telhados, movimentação de caminhões basculantes e uso de andaimes metálicos próximos à rede elétrica, todos classificados como eventos que podem resultar em choque fatal.
A Energisa destaca que obras próximas à rede devem seguir protocolos específicos e, quando necessário, contar com avaliação da distribuidora.
“A energia elétrica não dá segunda chance. Em obras e reformas, qualquer descuido, como uma barra de ferro erguida no ponto errado, uma escada metálica encostada ou um caminhão operando sem atenção, pode ser fatal. Por isso, reforçamos que toda atividade próxima à rede precisa de planejamento, análise de risco e distâncias seguras”, afirma Jucilene Dias, coordenadora de Segurança da Energisa Rondônia.
Ela lembra que serviços como deslocamento de rede, poda de árvores próximas aos cabos e adequações no padrão de entrada devem sempre ser feitos pela distribuidora ou solicitados por meio dos canais oficiais.
Como evitar acidentes: orientações essenciais
Mantenha distância segura da rede elétrica, especialmente ao movimentar vergalhões, telhas, estruturas metálicas e ferramentas extensas.
Use escadas de fibra, nunca metálicas, ao trabalhar próximo da rede.
Evite serviços em dias de chuva, quando o risco de condução elétrica e escorregamento aumenta.
Para reformas em telhados ou segundo pavimento, verifique a posição dos cabos antes de iniciar qualquer etapa.
Não opere caminhões basculantes ou guindastes perto da rede sem verificar altura e raio de alcance.
Nunca toque em fios caídos. Afaste-se, isole a área e acione a Energisa imediatamente.
Capacite trabalhadores e equipes terceirizadas sobre os riscos elétricos e o uso correto dos equipamentos de proteção individuais (EPI's).
Com a atenção redobrada e o cumprimento rigoroso das orientações de segurança, é possível reduzir drasticamente o número de acidentes envolvendo a rede elétrica. Em qualquer situação de risco, a orientação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo 193 e a Energisa pelo 0800 647 0120. A distribuidora também oferece suporte pelo WhatsApp (69) 99358-9673 e pelo aplicativo Energisa On, sempre disponíveis para auxiliar a população e prevenir novas ocorrências.
