Endereços das 288 unidades são definidos em sorteio festivo; entrega realizada pela Prefeitura em parceria com o Governo Federal

Publicada em 24/11/2025 às 10h59
Depois de passar por momentos de ansiedade e de ter morado na casa de alguns familiares ao longo dos últimos anos, dona Maria Ivani Alves da Silva, de 65 anos, finalmente vai deixar a casa da neta para o seu apartamento próprio. “Ontem ainda era o dia do sorteio e eu já não dormi na noite anterior, muito ansiosa, eu estou completamente feliz. Se ontem fosse a entrega da chave, eu acho que passaria mal de tanta alegria.”
“Para mim, esse dia foi muito especial, e mais especial ainda será o dia em que eu pegar a chave. Quando eu abrir os olhos e ver que estou dentro da minha casa, do apartamento que é meu, vai ser bom demais, principalmente porque ao redor tem tudo o que a gente precisa: padaria, supermercado... tudo vai ficar melhor, principalmente para quem tem problema de saúde, como eu, que tenho problema de joelho”, celebrou a dona de casa.
O clima de realização tomou conta do Teatro Banzeiros na manhã de sábado (22), durante mais uma importante etapa do Programa Minha Casa, Minha Vida – FAR (Fundo de Arrendamento Residencial): o sorteio das 288 unidades habitacionais do Empreendimento Porto Madero V. A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec), conduziu essa etapa com a presença de representantes do Governo Federal e da Caixa Econômica.
A espera pela casa própria durou 11 anos para o senhor Dildo da Costa Menezes, de 60 anos, que é “pescador desde que se entende por gente”. Junto aos filhos, Tálison Levi e Lucas Levi, de 10 e sete anos, o pescador comemorou o sorteio do apartamento no Porto Madero V: “Essa conquista para mim é um grande prazer, um privilégio saber que eu vou para a minha própria casa. Estou superfeliz e grato pelo trabalho que a Prefeitura de Porto Velho vem fazendo junto ao Governo Federal. A gente morava na beira de um igarapé e estamos muito contentes de ir para o Porto Madero V. É muito bom saber que a gente não vai estar desamparado, morando em algo que é nosso, que é da gente.”
O sorteio representou um degrau a mais para as 288 famílias contempladas, que puderam conhecer o bloco, o andar e o número do apartamento onde irão morar de forma digna e segura. A ação também garantiu transparência na definição das unidades habitacionais destinadas a cada beneficiário.
Joaquina Andrade, de 56 anos, está mais perto de conhecer a casa própria onde irá morar com suas sobrinhas, depois de nove anos de espera: “Desde 2016 estamos esperando por esse momento. Estou muito feliz por essa conquista, é um sonho que está sendo realizado. Estou emocionada, achei tudo muito bonito lá, organizado... finalmente vamos morar lá.”
Para o prefeito Léo Moraes, a conquista das 288 famílias fortalece o pertencimento e a economia local: “O sorteio garante a transparência do processo, mas, mais do que isso, a casa própria traz prosperidade para todos, e também a responsabilidade de tomar conta, de zelar. É um trabalho conjunto do Governo Federal, por meio do Minha Casa, Minha Vida, da Caixa Econômica Federal, junto ao Governo do Estado e à Prefeitura de Porto Velho, um trabalho feito por pessoas que amam o que fazem e amam nossa terra. O melhor está por vir para todos vocês.”
