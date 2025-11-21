Drenagem na Rua José Osmar Transforma Realidade do Bairro Igarapé

Publicada em 21/11/2025 às 11h44
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), segue ampliando as ações de prevenção a alagamentos e melhoria da mobilidade na zona Leste de Porto Velho. Desta vez, os serviços se concentram na Rua José Osmar, no bairro Igarapé, onde está sendo implantado um novo sistema de drenagem para garantir mais segurança e qualidade de vida aos moradores.
A obra contempla a instalação de 75 metros de manilhas de 80 centímetros, além da construção de oito bocas de lobo e dois poços de visita (PV), fundamentais para a manutenção e o bom funcionamento da rede.
A intervenção atende a uma demanda antiga da população, que enfrentava problemas recorrentes com o acúmulo de água em períodos de chuva.
Os serviços envolvem desde a escavação e preparação do solo até a colocação das manilhas e construção das estruturas complementares de drenagem.
Os trabalhos seguem firmes para que sejam entregues conforme o cronograma de execução da obra.
Thiago Cantanhede, secretário municipal de Infraestrutura, destaca que a obra é parte de um conjunto de ações planejadas para reduzir pontos de alagamento em toda a cidade.
“A Prefeitura tem atuado de forma preventiva, investindo em drenagem para evitar transtornos no período chuvoso. A intervenção na Rua José Osmar é um exemplo desse compromisso. Estamos implantando um sistema eficiente, que vai permitir o escoamento adequado da água e trazer mais tranquilidade aos moradores do bairro Igarapé”, afirmou o secretário.
Com a conclusão dos serviços, a Rua José Osmar terá melhores condições de trafegabilidade e maior proteção contra danos causados pelas chuvas, contribuindo para o desenvolvimento urbano e a melhoria da infraestrutura na zona Leste de Porto Velho.
