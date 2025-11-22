NATAL PORTO VELHO LUZ

Dia de inclusão e afeto para pessoas com deficiência e neurodivergentes; Léo Moraes destaca o Espaço Acolher como local pioneiro na Região Norte

De acordo com o prefeito o local, inaugurado nesta edição, foi criado para oferecer suporte sensorial e apoio às famílias, sendo o primeiro espaço dessa natureza na Região Norte