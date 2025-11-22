Dia de inclusão e afeto para pessoas com deficiência e neurodivergentes; Léo Moraes destaca o Espaço Acolher como local pioneiro na Região Norte

Publicada em 22/11/2025 às 08h27
O brilho do Porto Velho Luz começou ainda mais especial este ano. Antes da abertura oficial ao grande público, o circuito natalino recebeu, nesta sexta-feira (21), apenas pessoas com deficiência (PCD) e neurodivergentes, em um momento criado para oferecer tranquilidade, segurança e inclusão. Entre as famílias que viveram esse dia inesquecível está a de Givaldo Neto, mecânico refrigerista e morador do bairro Aponiã.
Ele aproveitou a oportunidade para levar a filha, Charlote Mazikeen, ao Parque da Cidade. A pequena é autista nível de suporte 2 e, segundo o pai, viveu o Natal do jeito que ela merece. “Minha filha aproveitou bastante. Conseguimos tirar uma fotinha até com os personagens. Ela adorou o trenzinho, já foi correndo brincar. É maravilhoso”, contou Givaldo.
Outra mãe que participou do evento foi Rosana Daiane, dona de casa e moradora do bairro Mariana. Ao lado do filho Leandro Emanuel, de 13 anos, ela descreveu o momento como único.
“É muito gratificante, né? Porque a gente não tem, normalmente, eventos preparados só pra eles. É muito importante isso. Quando é um dia pensado para eles, eles se identificam mais”, afirmou.
A Prefeitura de Porto Velho garantiu acesso totalmente adaptado: ambiente com fluxo reduzido para evitar estímulos excessivos, trenzinho exclusivo, fotos com Papai Noel sem filas e atendimento especializado no Espaço Acolher.
De acordo com o prefeito Léo Moraes, o local, inaugurado nesta edição, foi criado para oferecer suporte sensorial e apoio às famílias, sendo o primeiro espaço dessa natureza na Região Norte.
“Estamos inaugurando o Espaço Acolher, o primeiro da Região Norte com esse olhar sensorial e humano. A iluminação natalina desperta boas energias, renova a fé, e nós priorizamos este primeiro dia para a neurodivergência e para a inclusão. É representativo, simbólico e necessário. É um momento com mais tranquilidade, menos movimento, pensado para que todos possam participar.”
O presidente da Emdur, Bruno Holanda, falou que este primeiro dia funciona também como um evento-teste totalmente dedicado às famílias que mais enfrentam desafios no dia a dia.
“Estamos abrindo as portas especialmente para as crianças com dificuldade de locomoção e para as crianças neurodivergentes. Abrimos o parque exclusivamente para elas, para que pudessem ter esse primeiro contato com o Parque da Cidade de forma tranquila e acolhedora.”
O secretário da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), Paulo Moraes Júnior, destacou que a essência do Porto Velho Luz está justamente em oferecer cuidado e pertencimento.
“Hoje estamos com essa programação que é praticamente a abertura do nosso Natal, o Porto Velho Luz. E não teria como ser de outra forma senão com as nossas crianças neurodivergentes. Estamos inaugurando um espaço, um espaço de cuidado, respeito e carinho.”
A secretária-adjunta da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), Tércia Marília, também falou sobre o evento.
“Hoje celebramos não apenas o início da programação natalina, mas também a entrega de um espaço pioneiro que coloca Porto Velho na vanguarda da inclusão na Região Norte. O Espaço Acolher foi pensado para proporcionar tranquilidade, segurança e regulação sensorial.”
Confira programação completa do Natal Porto Velho Luz.
Fotos: Júnior Costa
Comentários
Seja o primeiro a comentar!