Dia da Consciência Negra reforça reflexões sobre racismo e ancestralidade

Desde muito jovem, Carolina Martins aprendeu com a mãe e com a irmã que a força da mulher negra é feita de resistência, cuidado e coragem. Hoje, como gerente de Políticas Assistenciais para Mulheres na Prefeitura de Porto Velho, ela carrega esse legado todos os dias ao atender mulheres em situação de violência, vulnerabilidade social ou que buscam reconstruir suas trajetórias.
Carolina Martins cresceu ouvindo histórias de resistência, coragem, união e de valores que moldaram sua identidade e hoje orientam seu trabalho no serviço público. A servidora relembrou passagens da própria vida, entre elas, momentos em que enfrentou racismo e reforçou a importância de políticas públicas que garantam proteção, autonomia e voz às mulheres negras.
“Eu já sofri racismo. É uma pauta recorrente. Todos os dias é uma luta constante por espaço e por reconhecimento. Infelizmente qualquer ação que a gente faz é muito questionada. A luta é para que a gente possa ocupar mais espaços e principalmente viver livremente”, disse a gerente.
Sob a gestão da Coordenadoria de Políticas Públicas Para Mulheres (CPPM), as iniciativas de atendimento às mulheres passaram por reformulações que ampliaram o acolhimento na gestão do prefeito Léo Moraes. Rodas de empoderamento feminino, atividades culturais e ações específicas para mulheres negras foram incorporados às políticas assistenciais do município.
Essas iniciativas têm fortalecido o protagonismo feminino e possibilitado novas oportunidades para mulheres que antes não tinham voz, reforçando que celebrar o Dia da Consciência Negra é também reafirmar compromisso com uma sociedade mais humana, plural e antirracista. "A gente não tem como lutar sem saber da nossa ancestralidade. A gente não tem como combater o racismo sozinho, todos precisam entrar nessa batalha", finaliza Carolina Martins.
SARAU NO MERCADO
O Sarau “Corpos que Falam, Vozes que Lutam” será realizado no dia 20 de novembro, das 19h às 23h, no Mercado Cultural de Porto Velho, reunindo artistas, coletivos e o público em uma noite de poesia, música e debates que integram a mobilização internacional “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher e contra o Racismo”. O evento destaca a arte como instrumento de transformação social e valorização da cultura afro-amazônica. Além das apresentações, o público poderá visitar uma feira regional com trancismo e artesanato, fortalecendo o empreendedorismo e celebrando a resistência e a identidade negra na Amazônia.
