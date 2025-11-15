Dia D de vacinação contra a Influenza será descentralizado em Porto Velho

Publicada em 15/11/2025 às 10h55
A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) adotará uma nova estratégia para o Dia D de Vacinação contra a Influenza em Porto Velho.
Desta vez, a ação não será concentrada em um único dia, mas distribuída ao longo de vários sábados, com o objetivo de ampliar o acesso da população e garantir uma cobertura vacinal mais ampla em todas as regiões da capital.
A primeira ação acontece neste sábado, 15 de novembro, com atendimento em pontos estratégicos da cidade.
Os locais e horários de funcionamento são:
USF Nova Floresta – Rua João Paulo I, 2450 – Novo Horizonte – 08h às 17h
USF Caladinho – R. Angico, 5030 – Cohab – 08h às 12h (prédio da USF Amorim de Matos)
USF Agenor de Carvalho – R. Vítor Ferreira Manaiba, 1209 – 07h às 13h
Porto Velho Shopping – Av. Rio Madeira, 3288 – Flodoaldo Pontes Pinto – 10h às 21h
Elizeth Gomes explica que o formato descentralizado foi pensado para alcançar melhor os diferentes públicos da capital
Segundo a Semusa, a estratégia oferece mais conforto e praticidade à população, permitindo que mais pessoas possam se vacinar aos finais de semana, sem comprometer a rotina de trabalho.
A coordenadora de Imunização da Semusa, Elizeth Gomes, lembra que o formato descentralizado foi pensado para alcançar melhor os diferentes públicos da capital. “Ao distribuir o Dia D em várias datas, conseguimos alcançar mais pessoas e atender com mais tranquilidade. A vacinação é uma das formas mais eficazes de proteger a população contra o vírus da gripe e evitar complicações graves, principalmente entre os grupos de risco”, explicou.
Grupos prioritários
Podem se vacinar nesta etapa, conforme definição do Ministério da Saúde:
Idosos com 60 anos ou mais
Crianças de 6 meses a menores de 6 anos
Gestantes e puérperas
Profissionais de saúde
Povos indígenas e quilombolas
Pessoas em situação de rua
Professores do ensino básico e superior
Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento
Profissionais das Forças Armadas
Pessoas com deficiência permanente
Caminhoneiros
Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário (urbano e de longo curso)
Trabalhadores portuários e dos Correios
População privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e adolescentes de 12 a 21 anos sob medida socioeducativa
Pessoas com comorbidades ou condições clínicas especiais, como:
Doenças respiratórias, cardíacas, renais ou neurológicas crônicas
Diabetes
Imunodeficiência congênita ou adquirida
Imunossupressão por doenças ou uso de medicamentos
Transplantados
Portadores de trissomias (como síndrome de Down, Klinefelter e Warkany)
Importância da vacinação
A imunização contra a gripe é a forma mais eficaz de prevenir casos graves e reduzir internações causadas pela infecção pelo vírus influenza — doença respiratória de alta transmissibilidade, capaz de causar epidemias sazonais e, em situações graves, levar ao óbito.
As Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Porto Velho estarão preparadas para aplicar as doses conforme o cronograma oficial da campanha. A Semusa reforça o chamado à população para manter a caderneta de vacinação em dia, contribuindo para a proteção individual e coletiva.
O secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola, reforça a importância da adesão: “Nosso objetivo é garantir que todas as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários tenham acesso à vacina. Essa é uma ação de cuidado e prevenção, que mostra o compromisso da gestão municipal em proteger a saúde da nossa população”, afirmou.
