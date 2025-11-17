Dia D de Vacinação amplia o cuidado com a população e mobiliza moradores em Porto Velho

Publicada em 17/11/2025 às 11h32
O sábado de feriado (15) começou cedo para José Nilton, morador do bairro Caladinho. Durante a semana, ele recebeu a visita dos agentes de saúde, que o informaram sobre o Dia D de Vacinação. Sem hesitar, decidiu participar. A experiência na USF Caladinho, segundo ele, foi um verdadeiro encontro entre o cuidado e a tranquilidade de sentir-se protegido. “O agente de saúde passou lá em casa e avisou que teria essa vacinação. Eu fiz questão de vir. Já me vacinei contra gripe, foi tudo beleza, gostei demais. Fui bem atendido e estou protegido. Nota 10 para todos aqui”, disse entusiasmado.
Histórias como a de José Nilton se repetiram em diversos pontos da cidade durante o Dia D de Vacinação, promovido pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).
A vacinação deste sábado ocorreu nas unidades USF Nova Floresta, USF Caladinho, USF Agenor de Carvalho e no Porto Velho Shopping. De acordo com a Semusa, a iniciativa não ficará restrita a um único dia. Ela será realizada ao longo de vários sábados, com o objetivo de ampliar o acesso da população e garantir uma cobertura vacinal mais abrangente em todas as regiões da capital.
Quem também fez questão de participar foi seu Valnide Meireles, de 68 anos. Convidado para o evento voltado ao Novembro Azul, ele aproveitou a oportunidade para atualizar o cartão de vacinação e reforçar os cuidados com a saúde. “Eu cheguei para participar do evento de novembro, fiz exames e já aproveitei para participar da vacinação. Os homens têm muito tabu em relação a se cuidar. Eu já vacinei contra influenza e covid-19. Foi tudo excelente”, contou o morador do bairro Castanheira.
A fala do seu Valnide resume o espírito do Dia D: uma oportunidade para derrubar tabus, orientar a população e reforçar a importância da prevenção.
A força das equipes de saúde
Na Unidade de Saúde Caladinho, instalada no prédio Amorim de Matos, a mobilização foi intensa. Para Maria do Socorro Santos Silva, vice-diretora da UBS Caladinho, o Dia D é mais que um reforço de campanha, é um gesto de cuidado coletivo. “A gente aproveitou para fazer o Dia D da influenza e também a busca dos homens para tratar sobre o Novembro Azul. O mais importante nesse dia é a oportunidade das pessoas atualizarem o cartão vacinal”, explicou.
A preocupação em levar informação e atendimento qualificado reflete o trabalho contínuo realizado pela Prefeitura de Porto Velho, que tem investido na ampliação do acesso à saúde preventiva e na conscientização sobre doenças evitáveis. Para se ter uma ideia do impacto da mobilização, somente na Unidade de Saúde Caladinho foram disponibilizadas mais de 400 doses de influenza para o Dia D.
Compromisso com a saúde da população
O sucesso da ação reflete o comprometimento das equipes e da gestão municipal em levar saúde mais perto das pessoas. O Dia D reforça a importância da imunização e mostra que, quando informação, acolhimento e estrutura caminham juntos, toda a comunidade sai fortalecida.
