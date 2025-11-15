Publicada em 15/11/2025 às 09h04
O Governo de Rondônia inicia os destaques com o Festival Duelo na Fronteira 2025, que começa hoje, 14, celebrando a tradição dos bois-bumbás e fortalecendo a identidade cultural do Estado. Também são destaques da semana a oferta de serviços gratuitos à população em Novo Horizonte d’Oeste, o lançamento do Plano Futura durante a COP30, e a Operação Rota Segura em Vilhena para reforçar a fiscalização no transporte de passageiros. A semana inclui, a participação do governo na abertura do Hub da Amazônia Legal na COP30 e o início do Conexão Tech.RO, maior evento de tecnologia do Estado. Estas e outras ações do governo de Rondônia são destaques desta semana.
CULTURA E TRADIÇÃO
Com os preparativos durante toda a semana, o festival “Duelo na Fronteira 2025” começa hoje, dia 14, em Guajará-Mirim, celebrando a tradição folclórica amazônica com a disputa entre os bois-bumbás Flor do Campo e Malhadinho. Reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial de Rondônia, o evento reúne centenas de brincantes para expressar a identidade cultural rondoniense por meio de alegorias, música e dança, promovido pelo Governo do Estado em parceria com a Prefeitura e a Associação Cultural Waraji. Criado em 1995, o festival resgata tradições indígenas e caboclas, valorizando a música, a dança e o talento de centenas de brincantes que dão vida aos bois-bumbás. Cada grupo promete encantar o público com alegorias grandiosas, ritmos contagiantes e enredos que destacam a relação entre o homem e a natureza amazônica.
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
O governo de Rondônia continua marcando presença na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém, com o lançamento, na quarta-feira (12), do “Plano Futura – Rondônia Rumo ao Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo”. A iniciativa consolida o compromisso do estado em unir crescimento econômico e preservação ambiental, fortalecendo políticas públicas voltadas à bioeconomia, inovação tecnológica e valorização das comunidades tradicionais. o Plano Futura estabelece 11 pilares estratégicos que orientam as ações de governo para os próximos anos, incluindo energia limpa, industrialização verde, agricultura sustentável, educação ambiental e governança climática. Com isso, Rondônia se posiciona como um dos estados mais avançados da Amazônia na construção de uma economia verde e inclusiva.
RONDÔNIA CIDADÃ
Depois de realizar 3.828 atendimentos em diversas áreas, em Guajará-Mirim, o programa estadual Rondônia Cidadã beneficiará, no próximo fim de semana, os moradores do distrito de Migrantinópolis, pertencente ao município de Novo Horizonte d’Oeste, a 504 quilômetros de Porto Velho. O atendimento à população acontecerá no sábado (15), das 8h às 16h, e no domingo (16), das 8h às 12h, na Escola Estadual Américo Brasiliense de Almeida e Melo, localizada na Rua Padre Anchieta, nº 3.219. Durante os dois dias, serão prestados vários serviços essenciais pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) e instituições parceiras, como emissão de documentos pessoais, orientação acerca de trabalho, emprego, renda, relações de consumo e jurídica, bem como nas áreas da assistência social, saúde, educação de trânsito, entre outros.
MODERNA INFRAESTRUTURA
Ao longo de 2019 a 2025, o governo de Rondônia, com investimentos que ultrapassam R$ 77,9 milhões, veem substituindo por estruturas de concreto e aço as pontes de madeira, suscetíveis ao desgaste com o tempo, o que também envolveu a travessia por balsas, garantindo assim, uma infraestrutura mais segura, confortável e moderna. Dessa forma, o estado está repleto de novas obras em todas as sete regiões, melhorando o acesso entre os municípios, a trafegabilidade nas rodovias e o escoamento da produção com maior fluidez. Rondônia está fortalecendo a malha viária com os mais altos padrões de engenharia, capaz de atender às demandas atuais e futuras do desenvolvimento econômico e social do estado.
SEGURANÇA
Em combate ao transporte clandestino e irregular de passageiros, o governo de Rondônia realiza a Operação “Rota Segura”, entre os dias 8 e 14 de novembro, no município de Vilhena, região de divisa entre os estados de Rondônia e Mato Grosso. A ação tem como objetivo coibir práticas ilegais que colocam em risco a segurança dos usuários e comprometem a qualidade dos serviços de transporte interestadual.
OPORTUNIDADES
O governo de Rondônia realizou, na quinta-feira (13), das 8h às 16h, o Feirão da Empregabilidade (PcD), no Tudo Aqui – Centro (3º piso), localizado na Avenida 7 de Setembro, nº 830, Bairro Centro, em Porto Velho, reunindo diversos órgãos e instituições parceiras para oferecer serviços e oportunidades de trabalho voltados às Pessoas com Deficiência (PcD).
INFRAESTRUTURA ESPORTIVA
A obra de revitalização do Complexo Esportivo João Saldanha, em Guajará-Mirim, está em fase inicial, com 2,83% da obra executada. Os trabalhos começaram no início de setembro, na Avenida XV de Novembro com Rua Castelo Branco e, contemplam serviços internos e externos que darão base para a nova estrutura do espaço esportivo. O projeto, de responsabilidade da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), com interveniência técnica da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), prevê melhorias completas em iluminação, arquibancadas, vestiários, banheiros, acessibilidade, pista de caminhada, estacionamento, estrutura física e telhado.
MUDANÇAS CLIMÁTICAS
O governo de Rondônia e demais governadores dos estados da Amazônia Brasileira participaram, nesta segunda-feira (10), da abertura oficial do Hub da Amazônia Legal, espaço que reúne os estados da região na 30ª Conferência das Partes da Organização das Nações Unidas sobre mudanças climáticas (COP30), realizada em Belém. O evento marca a abertura dos espaços do Consórcio da Amazônia Legal (CAL), na Blue Zone (Zona Azul) da conferência, consolidando o protagonismo regional na agenda climática global.
SOLIDARIEDADE
Pelo oitavo ano consecutivo, o governo de Rondônia adere a uma das ações de solidariedade mais tradicionais do país: a campanha “Papai Noel dos Correios”, que permite que pessoas adotem cartinhas escritas por crianças de escolas públicas e ajudem a realizar seus pedidos de Natal. Com a mobilização dos servidores de todas a secretarias estaduais, o governo atendeu no ano passado 2.904 pedidos de brinquedos, roupas, materiais escolares, entre outros, um recorde que reforçou o compromisso com a solidariedade. Em 2023, foram 2.600 cartinhas atendidas.
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
O maior evento de tecnologia promovido pelo governo de Rondônia, Conexão Tech.RO 2025, iniciou nesta segunda-feira (10), em uma instituição de ensino superior privada, localizada na Rua Paulo Freire, nº 4.767, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, em Porto Velho. A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas. Na abertura, o público será recebido com uma apresentação cultural e uma série de atividades voltadas à tecnologia e ao futuro digital. Serão abordados temas como segurança cibernética, inteligência artificial e desenvolvimento de soluções inovadoras.
