Desembargador Roosevelt Queiroz recebe homenagens em reconhecimento à sua carreira

As juízas Duilia Sgrott Reis e Ursula Gonçalves Theodoro de Faria Souza realizaram, nesta semana, uma visita ao gabinete do desembargador Roosevelt Queiroz Costa, no Tribunal de Justiça de Rondônia. O encontro ocorreu em clima de cordialidade e reconhecimento, marcado pela entrega de lembranças especiais oferecidas pelas magistradas em homenagem à passagem da aposentadoria do desembargador.
Em agradecimento, o desembargador Roosevelt Queiroz Costa destacou a importância do gesto e expressou sua emoção diante da homenagem recebida. “Presenteando com lembranças, a mim, de grande significado, especialmente o gesto da lembrança. Meu registro de gratidão, apreço e carinho!”, declarou o magistrado, reforçando o vínculo de respeito e estima construído ao longo dos anos de convivência profissional.
Convite
O desembargador Roosevelt Queiroz recebeu também em seu gabinete a visita dos advogados Vinicius Lemos, Conselheiro Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RO), e Alessandra Camelo, presidente da Comissão de Ética da instituição. Na ocasião, os representantes da OAB Seccional Rondônia entregaram pessoalmente o convite para a sessão solene que será realizada em sua homenagem, destacando o reconhecimento à sua relevante trajetória dedicada à magistratura. A cerimônia está marcada para o dia 24 de novembro, às 15h, no plenário da OAB Rondônia,
