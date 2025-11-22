Desafios e fortalecimento de parcerias para engajamento de produtores são destacados pelo governo de Rondônia na COP30

Publicada em 22/11/2025 às 11h03
Durante a participação em painéis promovidos pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), dentro da programação da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), o governo de Rondônia apresentou os desafios e as estratégias de engajamento dos produtores rurais na inscrição no Projeto Floresta+ Amazônia. Os painéis, realizados nos dias 19 e 20 de novembro, contaram com a presença da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), por meio da Coordenadoria de Monitoramento e Regularização Ambiental Rural (Comrar).
A participação reafirma o compromisso do estado em promover ações integradas e sustentáveis, apoiadas por uma forte rede de parceiros com o objetivo de alcançar resultados efetivos na preservação e no uso responsável dos recursos naturais de Rondônia e da Amazônia como um todo. Os debates destacaram que as inscrições no projeto beneficiam diretamente os produtores, possibilitando o acesso aos Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) e contribuindo para o fortalecimento do ordenamento territorial sustentável na região.
O trabalho da Sedam busca promover a integração entre conservação ambiental e desenvolvimento rural, por meio de parcerias estratégicas e ações conjuntas entre governos estaduais e municipais, o MMA, o PNUD e demais instituições, especialmente a Assistência Técnica e Extensão Rural, além de representações de produtores rurais. Essas colaborações fortalecem a rede de apoio técnico e institucional e facilitam a disseminação das melhores práticas de manejo sustentável.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, evidenciou o compromisso com políticas ambientais responsáveis e a importância de fortalecer a participação dos produtores rurais em iniciativas sustentáveis. “Rondônia reafirma seu papel de liderança ambiental ao unir desenvolvimento e conservação e, os produtores rurais são parte essencial desse processo. Por isso, iniciativas como o Projeto Floresta+ Amazônia mostram que estamos no caminho certo para fortalecer a economia sustentável, proteger nossas riquezas naturais e garantir mais oportunidades para nossa população”.
O coordenador da Comrar, Geovani Marx Rosa, ressaltou que um dos maiores desafios é mobilizar e sensibilizar os produtores para que participem efetivamente do programa, compreendendo os benefícios e os requisitos necessários. “A sensibilização e o diálogo constante com os produtores são essenciais para garantir a adesão, visto que o projeto oferece incentivos econômicos importantes para aqueles que mantêm a floresta preservada, contribuindo para a conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável”.
De acordo com o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, a atuação conjunta entre governos, organismos internacionais e produtores rurais ampliam o alcance das políticas ambientais. “A participação de Rondônia nos debates da COP30 demonstra nosso compromisso com ações estruturadas e colaborativas. O Projeto Floresta+ Amazônia fortalece o ordenamento territorial, valoriza o produtor rural e amplia nossa capacidade de promover um desenvolvimento verdadeiramente sustentável, alinhado às melhores práticas ambientais”, afirmou.
