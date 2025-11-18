Desafio Liga Jovem: Rondônia anuncia os representantes na etapa nacional

Publicada em 18/11/2025 às 16h23
Projetos de estudantes do Ensino Médio, Técnico, profissional e Superior mostram a força da inovação rondoniense na 3ª edição do programa
Rondônia deu um show de criatividade, propósito e espírito empreendedor na 3ª edição do Desafio Liga Jovem. A iniciativa do Sebrae incentiva estudantes a desenvolverem soluções capazes de melhorar a vida em suas comunidades, promovendo uma cultura de inovação que aproxima tecnologia, educação e impacto social.
Neste cenário, três equipes do estado foram selecionadas para representar Rondônia na etapa nacional, evidenciando a diversidade e o potencial transformador da juventude rondoniense.
No Ensino Médio, Técnico e Profissional, a equipe Originários, da Escola EIEEFM Zavidiaj Xikov Pi Pohv, de Ji-Paraná, conquistou sua vaga com o projeto Conecta Raízes, orientado pelo professor Alberto Gavião.
Formado por jovens indígenas do Povo Ikolen Gavião, o grupo apresenta um aplicativo criado para fortalecer a identidade cultural e estimular o empreendedorismo dentro das comunidades. O Conecta Raízes reúne storytelling, gamificação, oficinas práticas e funciona mesmo offline, ampliando a acessibilidade em áreas de baixa conectividade.
O aplicativo também é bilíngue, com versões em português e no idioma tradicional do povo Ikolen Gavião, valorizando a diversidade linguística. Para a equipe, o propósito é mostrar que tecnologia e ancestralidade caminham juntas, abrindo oportunidades e impulsionando o protagonismo indígena. A proposta busca transformar escolas em núcleos de inovação, autonomia e desenvolvimento sustentável.
De Pimenta Bueno, a equipe 8 Ano, da Escola EEEFM Professor Valdir Monfredinho, avança à etapa nacional com o projeto Irrigação Automática, orientado pela professora Cleidiane Travesani. A solução se destaca pela aplicabilidade prática no campo e pelo incentivo ao uso eficiente da tecnologia no cotidiano das comunidades rurais.
No Ensino Superior, Porto Velho marca presença com a equipe Simplifique, do Centro Universitário São Lucas. O grupo segue na competição com o projeto Simplifique.io, orientado pelo professor Clayton Guimarães Cova dos Santos. A iniciativa aposta em ferramentas digitais pensadas para agilizar rotinas e facilitar o acesso a serviços, contribuindo para processos mais acessíveis e modernizados.
Com a classificação das equipes, Rondônia passa a integrar oficialmente o cronograma nacional do Desafio Liga Jovem. A agenda começou em 10 de novembro com o evento de celebração. No dia 11 ocorreu a mentoria voltada ao Ensino Superior, seguida pela mentoria do Ensino Médio e Técnico no dia 12.
A programação continua com nova rodada para o Ensino Superior no dia 17 e outra voltada ao Médio e Técnico no dia 18. No dia 19, acontece a mentoria específica para o Ensino Fundamental.
O ciclo se encerra entre 29 de novembro e 4 de dezembro, período destinado à viagem nacional que reunirá as equipes classificadas de todo o país na cidade de Belém (PA).
A 3ª edição do Desafio Liga Jovem reforça o compromisso do Sebrae em Rondônia em fomentar a cultura empreendedora desde cedo, estimulando jovens a desenvolverem ideias capazes de gerar impacto real. O estado segue firme nesse movimento, levando ao país projetos que refletem criatividade, identidade e vontade de transformar.
