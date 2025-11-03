ATUAÇÃO

Deputado Lúcio Mosquini defende novo georreferenciamento para encerrar conflitos fundiários em Rondônia

Em audiência na Assembleia Legislativa, deputado Lúcio Mosquini (MDB-RO) propõe georreferenciamento moderno para corrigir limites, proteger famílias com título e dar fim a disputas em áreas da Uru-Eu-Wau-Wau e região de Alvorada do Oeste