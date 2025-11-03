Deputado Lúcio Mosquini defende novo georreferenciamento para encerrar conflitos fundiários em Rondônia

Publicada em 03/11/2025 às 14h41
PORTO VELHO (RO) - Durante audiência pública realizada na Assembleia Legislativa de Rondônia, o deputado federal Lúcio Mosquini (MDB-RO) defendeu a realização de um novo georreferenciamento das áreas indígenas e produtivas no Estado, com uso de tecnologia moderna, como forma de encerrar os conflitos fundiários que afetam centenas de famílias, especialmente na região de Alvorada do Oeste.
Mosquini explicou que esteve recentemente no município acompanhando a Operação de Desintrusão, ação que visa retirar invasores de terras indígenas. O parlamentar destacou que é preciso distinguir entre invasores e produtores rurais que possuem título e escritura legítimos, emitidos pelo próprio governo federal.
“Quem é invasor de terra indígena tem que sair de lá. Mas quem tem título e escritura precisa ter o seu direito respeitado. Só vamos corrigir isso quando fizermos o georreferenciamento da Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau, que ainda utiliza dados antigos, de 1978, com margem de erro alta”, afirmou.
De acordo com o deputado, a solução é simples e viável financeiramente: um novo georreferenciamento custaria menos de um milhão de reais e permitiria esclarecer os limites corretos, colocando fim às disputas que hoje geram insegurança jurídica e prejuízos tanto a produtores quanto a comunidades indígenas.
“Meu compromisso é claro: proteger as famílias, garantir justiça e caminhar por soluções reais”, reforçou Mosquini, destacando que continuará atuando em busca de medidas práticas que promovam a paz e a segurança no campo.
