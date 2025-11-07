Deputado Jean Mendonça anuncia a liberação de R$ 400 mil para aquisição de van para saúde em Pimenta Bueno

Publicada em 07/11/2025 às 10h58
O deputado Jean Mendonça (PL) anunciou a liberação de R$ 400 mil para a compra de uma van zero quilômetro destinada ao transporte de pacientes de Pimenta Bueno que realizam tratamento de hemodiálise em Cacoal. A solicitação partiu do vereador Guilherme de Gaspari, que reconheceu as dificuldades enfrentadas por pacientes que, além da rotina exaustiva da terapia, precisam enfrentar o desafio do deslocamento.
De acordo com Mendonça, o conforto e a segurança no transporte desses pacientes são fundamentais. “Os pacientes em tratamento de hemodiálise precisam de uma atenção especial da saúde, pois esse procedimento pode ser bastante desgastante. A compra dessa van vai garantir que eles sejam transportados com dignidade e conforto, aliviando o desgaste da viagem,” declarou o deputado.
Além dos recursos para a nova van, Jean Mendonça já liberou mais de R$ 4 milhões para ações e serviços de saúde em Pimenta Bueno, incluindo R$ 2 milhões para cirurgias, R$ 1 milhão para um ônibus destinado a pacientes que necessitam de tratamento especializado em Porto Velho, R$ 150 mil para exames laboratoriais, R$ 450 mil para exames especializados, R$ 320 mil para ultrassonografias e R$ 350 mil para equipamentos da UBS Frei Silvestre.
O vereador Guilherme de Gaspari expressou sua gratidão ao deputado pela rápida resposta a esta demanda. “Essa parceria é importante para atender uma antiga reivindicação dos pacientes de hemodiálise. Agora que os recursos foram liberados, irei acompanhar de perto o processo de licitação junto à equipe da prefeita Marcilene para garantir que a aquisição do veículo ocorra o mais rápido possível,” afirmou Gaspari.
