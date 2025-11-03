Deputado Edevaldo Neves destina R$ 250 mil para cobertura de arquibancada em Rio Crespo

Publicada em 03/11/2025 às 14h30
O deputado estadual Edevaldo Neves destinou R$ 250 mil, por meio de emenda parlamentar, para a construção da cobertura da arquibancada do Estádio Municipal de Rio Crespo, em Rondônia. O recurso atende a um pedido de Jean Bola e do diretor de esportes do município, professor Chicão.
A solicitação foi apresentada durante visita do parlamentar à cidade. Na ocasião, o grupo ressaltou a importância da obra para proporcionar mais conforto e segurança ao público, que atualmente enfrenta sol intenso e chuvas frequentes durante os eventos esportivos.
Durante o anúncio, Edevaldo Neves agradeceu o prefeito Éder pela parceria e mencionou a participação do vice-prefeito Alex Dias, que acompanhou a reunião e gravou o vídeo de confirmação da emenda.
Com a instalação da cobertura, o Estádio Municipal de Rio Crespo deverá contar com melhores condições para sediar campeonatos e outras atividades esportivas, beneficiando os moradores do município.
