Deputado Alan Queiroz realiza sessão solene e homenageia Dr. José Hiran Gallo com Título de Honra ao Mérito

Publicada em 10/11/2025 às 13h40
Cerimônia foi realizada na sede da Alero, em Porto Velho (Foto: Ian Machado)
Em sessão solene realizada na manhã desta segunda-feira (10), o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) entregou o Título Honorífico de Honra ao Mérito ao médico Dr. José Hiran da Silva Gallo, em reconhecimento à sua destacada atuação na medicina e aos serviços prestados ao estado de Rondônia. A homenagem aconteceu no Plenário da Assembleia Legislativa, em Porto Velho, reunindo autoridades, familiares e profissionais da saúde.
Com uma carreira marcada pela defesa da valorização dos profissionais da saúde, o Dr. José Hiran Gallo tem contribuído de forma significativa para o avanço da medicina no estado. Sua atuação técnica e administrativa foi fundamental para aprimorar a qualidade dos serviços em Rondônia.
A honraria concedida pela Assembleia Legislativa tem como objetivo valorizar cidadãos que contribuíram significativamente para o progresso social e o fortalecimento das políticas públicas em Rondônia. Por meio de seu trabalho e liderança, o Dr. Hiran Gallo consolidou-se como uma das personalidades de maior relevância na área médica e na representação institucional dos profissionais da saúde.
O deputado Alan Queiroz destacou que a entrega da honraria representa o reconhecimento do Parlamento rondoniense à trajetória exemplar de um profissional que dedicou sua vida à promoção da saúde e ao fortalecimento das instituições médicas.
“O Dr. Hiran é um orgulho para Rondônia e para todos nós que acreditamos no poder transformador da medicina. Seu compromisso com a ética, com o atendimento humanizado e com o desenvolvimento do setor é uma inspiração”, afirmou o parlamentar.
Por meio dessa homenagem, o deputado Alan Queiroz reforça a importância de reconhecer cidadãos que se dedicam ao progresso social e ao fortalecimento das políticas públicas. O Título Honorífico de Honra ao Mérito concedido ao Dr. Hiran Gallo simboliza o respeito e a gratidão da sociedade rondoniense por sua trajetória e pelas contribuições deixadas ao longo de sua caminhada profissional.
Foto: Ian Machado
