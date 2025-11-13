Delegado Camargo cobra medidas para reduzir fila de mamografias em Alto Alegre dos Parecis

Publicada em 13/11/2025 às 14h20
O deputado estadual Delegado Camargo apresentou a Indicação n.º 15117/2025, solicitando ao Governo do Estado informações detalhadas sobre o número de pacientes que aguardam na fila para a realização do exame de mamografia no município de Alto Alegre dos Parecis.
No documento, o parlamentar questiona o quantitativo de pessoas em espera, o tempo médio de atendimento, a existência de contratos com clínicas e laboratórios e os critérios de priorização adotados pela Secretaria de Estado da Saúde. Camargo também cobra informações sobre a previsão de ampliação da oferta de exames e sobre os entraves operacionais que têm contribuído para o acúmulo da demanda.
Segundo o deputado, a demora na realização de exames essenciais como a mamografia atrapalha diagnósticos, agrava doenças e coloca vidas em risco. Ele ressalta que a falta de transparência nas filas compromete o controle social e o planejamento das ações públicas em saúde.
“É fundamental que a população saiba quantas pessoas estão aguardando e quais medidas o Governo está tomando para resolver o problema. Informação é o primeiro passo para garantir atendimento digno e eficiente”, destacou Camargo.
Presidente da Comissão de Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa, o parlamentar tem ampliado as ações de acompanhamento e fiscalização na área da saúde, e é o autor da proposta da CPI da Saúde, que busca apurar falhas na gestão e assegurar mais eficiência no atendimento à população.
