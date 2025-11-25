Defesa Civil recomenda atenção aos bancos de areia e pedrais e realiza monitoramento contínuo do nível do rio

Publicada em 25/11/2025 às 11h15
O nível do rio Madeira atingiu 8 metros nesta segunda-feira (24), mas de acordo com a Superintendência Municipal de Proteção e Defesa Civil (SMDC), está dentro da normalidade para o período e não representa risco imediato para a população ribeirinha.
Entretanto, como medida preventiva, a Defesa Civil realiza monitoramento contínuo do nível do rio, vistorias constantes em áreas urbanas e rurais para identificar possíveis pontos de risco, além do acompanhamento das condições meteorológicas e das comunidades mais afetadas.
“Recomendamos que ribeirinhos e navegantes tenham atenção aos bancos de areia e pedrais comuns neste período, que podem causar encalhes de embarcações ou até acidentes”, alerta o titular da SMDC, Marcos Berti.
Proprietários e condutores de embarcações precisam redobrar a atenção durante a navegação
Pescadores também devem evitar falsos barrancos nas margens do rio. Eles são formados por sedimentos recentes e podem desmoronar durante as chuvas.
Outra recomendação é que os proprietários e condutores de embarcações precisam redobrar a atenção durante a navegação, especialmente em áreas rasas e com correnteza forte.
“Por precaução, todos os ocupantes das embarcações precisam sempre utilizar equipamentos de segurança, como colete salva-vidas, por exemplo, e evitar a navegação noturna em trechos desconhecidos”, acrescenta Berti.
Qualquer anormalidade deve ser comunicada imediatamente à Defesa Civil Municipal por meio do número de emergência 199 ou pelo (69) 98473-2112.
