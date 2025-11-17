Cultura amazônica em destaque: governo de Rondônia impulsiona mais um grande espetáculo no Duelo na Fronteira

Publicada em 17/11/2025 às 08h41
A segunda noite do Duelo na Fronteira, realizada no sábado (15), encantou o público no Bumbódromo Márcio Paz Manacho, em Guajará-Mirim, com apresentações que reforçaram a força da cultura amazônica. O evento é promovido pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), em parceria com a Prefeitura Municipal e a Associação Cultural Waraji.
A abertura da noite ficou por conta do Boi Mirim Flor do Campo, que trouxe ao palco a energia e o talento das crianças e adolescentes que mantém viva a tradição boi-bumbá no município. A apresentação destacou a importância da formação cultural e do incentivo às novas gerações.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o evento promove a valorização da cultura regional, fomenta e impulsiona o comércio local, além de fortalecer a região como destino turístico atrativo do estado.
HOMEM E A NATUREZA
Em seguida, o Boi Flor do Campo Adulto emocionou a arena com o enredo “Clamor, o Lamento da Floresta”, uma homenagem à relação ancestral entre o homem e a natureza amazônica. Com 300 brincantes e 21 itens oficiais, o espetáculo trouxe coreografias vibrantes, alegorias marcantes e uma narrativa que chama atenção para a preservação da floresta e a valorização das raízes regionais.
O titular da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), Paulo Higo Ferreira, destacou o impacto cultural do festival. “O Duelo na Fronteira é um patrimônio que representa a alma do povo de Guajará-Mirim e de toda Rondônia. Ver o Flor do Campo mirim e adulto brilhando na arena mostra que nossa cultura está viva, se fortalece e emociona gerações. O governo de Rondônia segue apoiando e promovendo nossos folguedos, garantindo que essa tradição siga cada vez mais grandiosa.”
