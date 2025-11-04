Copa da Indústria e Comércio de Pimenta Bueno recebe apoio do deputado Jean Mendonça

Publicada em 04/11/2025 às 14h09
O deputado Jean Mendonça (PL) destinou uma emenda parlamentar de R$ 50 mil para apoiar a Associação Empresarial de Pimenta Bueno (ACIPB) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) na realização da Copa da Indústria e Comércio. O evento, que contará com categorias masculina e feminina, visa integrar trabalhadores da indústria e do comércio, promovendo a prática esportiva e o bem-estar na comunidade.
Durante encontro na sede da ACIPB, Jean Mendonça ressaltou a importância do esporte para a saúde emocional e física dos trabalhadores. "Sou um entusiasta da força da atividade esportiva na vida das pessoas. A Copa da Indústria e Comércio de Pimenta Bueno vai se tornar uma tradição e integrar esses jovens que, na sua maioria, trabalham no comércio e na indústria, oferecendo uma competição de alto nível", afirmou o deputado.
O deputado Jean Mendonça tem sido um aliado importante para o desenvolvimento do comércio em Pimenta Bueno, destinando recursos também para outros eventos, como o Mega Feirão da Habitação, que será realizado em novembro, e conta com a liberação de R$ 120 mil para a edição de 2025.
Para o empresário Edimar Cosmo da Silva, presidente da Associação Empresarial de Pimenta Bueno (ACIPB) e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), a parceria do deputado Jean Mendonça tem sido fundamental para o fortalecimento do comércio e da indústria de Pimenta Bueno. Ele citou os recursos liberados pelo deputado para a realização da Expobip, do Festival de Pesca, da Feira Industrial e Comercial de Pimenta Bueno e Região (FICOP), do Mega Feirão da Habitação e, agora, do campeonato da Indústria e Comércio, nas categorias masculina e feminina. “Com esse trabalho, o deputado Jean Mendonça tem contribuído para aumentar a movimentação nos estabelecimentos comerciais, especialmente nos hotéis, bares, restaurantes, supermercados e outros segmentos empresariais”, destacou.
