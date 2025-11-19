Confira como fica o transporte coletivo nesse feriadão em Porto Velho

Publicada em 19/11/2025 às 16h05
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), informa que o transporte coletivo da capital terá operação diferenciada nos dias 20 e 21 de novembro, em razão do feriado do Dia da Consciência Negra e do ponto facultativo municipal.
No dia 20 de novembro (feriado), os ônibus circularão com a programação equivalente à utilizada aos domingos e feriados, garantindo rotas essenciais para o deslocamento da população que depende do serviço. Já no dia 21 de novembro (ponto facultativo), a operação seguirá com o mesmo número de veículos utilizado em dias úteis, assegurando fluxo adequado de acordo com a demanda prevista para a data.
Os usuários podem consultar horários e itinerários atualizados no site da empresa responsável ou nas plataformas oficiais da Semtran, incluindo aplicativo e canais digitais. A Prefeitura reforça que o objetivo da adequação é manter a prestação do serviço de forma contínua, organizada e compatível com o movimento esperado nesses dias.
