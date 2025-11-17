Confira as atrações que estarão no Parque da Cidade a partir de sábado (22)

Publicada em 17/11/2025 às 16h05
Uma época de sonhos, magia, amor e gratidão: assim podemos definir o período de final de ano em Porto Velho, que contará com um cenário inédito montado no Parque da Cidade, com acesso gratuito para toda a sociedade.
Pista de patinação, praça com neve artificial, um urso polar de 4 metros, bonecos de neve gigantes e árvores canadenses serão algumas das atrações encantadas que vão deixar tudo com aquele clima especial de boas festas.
De acordo com o prefeito Léo Moraes, além de todas essas atrações, durante todos os dias do evento será oferecido um passeio de trenzinho para as famílias conhecerem todo o espaço natalino. “Esse é o momento de agradecermos todas as graças recebidas e confraternizarmos, unidos por um futuro que será ainda melhor para a nossa Porto Velho. Estamos trabalhando com todo o amor para que a nossa população tenha o melhor Natal da história”, destacou o prefeito Léo Moraes.
A abertura oficial do Natal no Parque da Cidade será neste sábado (22).
