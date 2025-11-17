Comunidades de Extrema e região são contempladas com serviços gratuitos

Publicada em 17/11/2025 às 15h46
A Escola Estadual Jayme Peixoto de Alencar, no distrito de Extrema, ficou movimentada com a realização da 3ª edição do PVH em Ação. Idealizado pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), o evento levou uma variedade de serviços gratuitos à população, no último sábado (15).
O projeto atraiu moradores da região próxima, como Vista Alegre, Nova Califórnia e a comunidade indígena Kaxarari. De acordo com o secretário da Semtel, Paulo Moraes, o projeto tem como propósito, aproximar as pessoas da gestão municipal, recebendo atenção e cuidado. “Estamos expandindo esse projeto, uma vez que até então ocorria somente na Capital, mas nós queremos estar mais próximos dos moradores, contemplando também os distritos, levando serviços de qualidade e de extrema importância. A movimentação de pessoas é a confirmação de que fomos assertivos nesta ação e isso nos deixa com o sentimento de dever cumprindo, na certeza de que mais ações serão realizadas”, destacou o secretário.
Durante toda a manhã e já no início da tarde, foram ofertados serviços como: testes rápidos de hepatite B e C, sífilis, HIV e malária; Aferição de pressão arterial e glicemia; Palestra sobre saúde bucal, com orientações sobre escovação e distribuição de kits odontológicos; Vacinação (todos os tipos); Distribuição de preservativos, lubrificantes e cloro. Foram oferecidos, também, serviços de emissão de mais de 250 registros de identidade (RG); Emissão e atualização do Cadastro Único (CadÚnico); Emissão da carteira de pessoa idosa federal; Emissão da carteira de pessoa com Transtorno de Espectro Autista (TEA); Emissão do ID Jovem. Além da realização de oficinas de Barbeiro e designer de sobrancelhas.
A prefeitura também levou para o distrito, o Sine Municipal Itinerante. A equipe de atendimento esteve à disposição da população para ofertar os serviços de propostas de emprego, cadastro de pessoas para emprego, elaboração de currículo e captação de empresas.
Conforme explanado pela coordenadora do projeto PVH em Ação, Junaia Freitas, a execução do projeto reafirma o compromisso da gestão municipal de promover cidadania, lazer e bem-estar a toda a população. “Extrema recebeu uma variedade de serviços gratuitos, além de atividades recreativas do projeto Rua de Lazer. E tudo isso, graças aos esforços somados dos parceiros, pois esse trabalho, gerenciado pela Semtel conta com o apoio de outras pastas e instituições. Cremos que em breve, novas ações virão, e dessa forma vamos expandindo o PVH em Ação, contemplando Capital, distritos e até mesmo pessoas da zona rural que vêm até o projeto em busca de atendimento”, pontuou.
Toda a ação conta com atuação de parceiros como a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), Secretaria Municipal de Educação (Semed), Superintendência Municipal dos Distritos (SMD), Superintendência Municipal de Tecnologia de Informação e Pesquisa (SMTI), Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), do Instituto de Identificação Civil e Criminal (IICC) e do Instituto Milton Carvalho.
POPULAÇÃO ASSISTIDA
Entre os serviços mais procurados estava a emissão do registro de identidade. A procura foi grande. O auditório da escola estava praticamente lotado. Alguns vieram de longe para obter o documento. Foi o caso de Alcilene Souza da Silva Caxarari, que mora no Ramal da Linha 2, da Aldeia Apaxiuba, a cerca de 35 quilômetros do distrito de Extrema. Ela conta que procurou o serviço para emitir a segunda via do RG, já que a primeira estava vencida. “Quando soube que o projeto iria acontecer no distrito, não perdi tempo e logo me programei para estar aqui, já que venho de tão longe. Uma iniciativa muito importante, principalmente para aqueles que moram distantes, que não têm a oportunidade de participar de uma ação como essa. E é muito bom estar com toda a documentação em dia. Valeu a pena ter vindo”, declarou.
Do mesmo sentimento compartilha a moradora de Extrema, Maria do Socorro dos Santos Rodrigues, que além de retirar a documentação de RG, aproveitou para retocar a sobrancelha. “Antes eu não via ação como essa aqui para nós, e hoje tem. Estou saindo daqui muito satisfeita e mais bonita, com o toque especial que recebi na sobrancelha. A Prefeitura de Porto Velho está de parabéns”, afirmou.
Edicleide Lima de Souza é moradora da zona Rural, há 15 quilômetros do distrito de Extrema. Ela contou que buscou os serviços em prol de benefícios para o seu filho pequeno. “Por onde eu passei, fui bem recebida e os atendimentos supriram a minha necessidade. É uma ação muito importante para nós, pois vivemos numa região que ainda é carente de muitos serviços. E para ter acesso, precisamos ir até Porto Velho, o que se torna difícil para muitas pessoas”, enfatizou.
Na sala da higienização bucal, estava Cailane Nascimento Magalhães, que levou o seu filho para receber informações sobre a boa escovação de dente. “Como não temos esse tipo de atendimento aqui, agrega muito com a vida de pessoas que moram em sítios, aldeias e outras localidades. Hoje, trouxe o meu filho pequeno à sala da saúde, onde recebeu orientações de como escovar os dentes. Eu também obtive melhores informações para poder ajudá-lo. É muito importante ações como essas, pois muita gente não tem acesso aos serviços ofertados, por isso eu acredito que a prefeitura acertou em trazer o projeto para Extrema”, frisou.
