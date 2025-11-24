Publicada em 24/11/2025 às 14h33
Moradores das imediações da Av. Rio de Janeiro com Guaporé, na zona Leste de Porto Velho, falam sobre a redução significativa dos alagamentos que aconteciam frequentemente na região durante o período de chuvas.
“Anteriormente, o local alagava completamente e levava de 50 a 60 minutos para a água escoar. Após a instalação de novas bocas de lobo pelo prefeito Léo, o tempo de escoamento diminuiu para cerca de 10 a 15 minutos em caso de chuvas fortes”, afirma Daniel Peixoto, gerente de uma loja de produtos para marcenaria.
Além de paralisar o trânsito, a água represada ainda gerava muitos transtornos, prejuízos e, principalmente, o perigo de as pessoas contraírem doenças.
Melhoria decorrem de um grande trabalho realizado pela Prefeitura para reforçar a rede de drenagem
Hoje, a realidade é completamente diferente, graças às ações firmes da gestão municipal, pensadas para o bem-estar de quem vive na região.
A água da chuva vai embora rapidamente. Com isso, os problemas que afetavam tão profundamente o dia a dia das pessoas praticamente desapareceram.
“Nossa administração está voltada para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. E isso também significa acabar com os alagamentos. Não podemos aceitar essa situação que se arrastava por vários anos. Estamos trabalhando para mudar essa realidade de uma vez por todas”, afirmou o prefeito Léo Moraes.
Foram construídas novas bocas de lobo, instaladas manilhas de diâmetros maiores
Conforme Peixoto, em chuvas de intensidade média ou menor, o alagamento não ocorre mais. “Antes, mesmo chuvas de intensidade média causavam alagamentos em toda a extensão da área, como atestam relatos antigos”, pontuou.
As melhorias pontuadas pelo comerciante decorrem de um grande trabalho realizado pela Prefeitura para reforçar a rede de drenagem.
Foram construídas novas bocas de lobo, instaladas manilhas de diâmetros maiores, feita a limpeza e desobstrução das tubulações antigas e até escavação de vala, entre outras ações executadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra).
Proprietários, clientes e colaboradores de comercios locais confirmaram que a situação mudou significativamente para melhor
“Nossa situação era bastante difícil. Buscávamos apoio dos órgãos públicos, mas não obtínhamos solução. A situação só mudou após a intervenção realizada pela equipe do prefeito Léo Moraes”, comentou Peixoto.
Apesar de não gravarem entrevista, os proprietários, clientes e colaboradores de uma oficina de motos e de uma distribuidora de água, ambas localizadas na Av. Rio de Janeiro, também confirmaram que a situação mudou significativamente para melhor.
O titular da Seinfra, Thiago Cantanhede, informa que o trabalho na região continua e que a tendência é melhorar ainda mais. “Essa é a determinação que recebemos do prefeito Léo Moraes”, disse.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!