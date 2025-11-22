Publicada em 22/11/2025 às 11h30
A População presente na Parque da Cidade, nesse sábado, vai receber e poder apreciar a abertura oficial da programação de Natal 2025, em uma celebração preparada para receber milhares de moradores da capital e visitantes. O evento marca o início das atividades natalinas na cidade e contará com acendimento das luzes do parque, show pirotécnico, apresentações culturais e a tradicional chegada do Papai Noel.
O acesso ao público será aberto a partir das 17h. A cerimônia oficial terá início às 19h no píer, conduzida pelo prefeito Léo Moraes. De acordo com o cronograma, o Ato 1 prevê exibição de vídeo na árvore natalina, contagem regressiva dupla e o acendimento geral das luzes, seguido de um show pirotécnico às 19h25.
Na sequência, às 19h40, começa o Ato 2, com a chegada do Papai Noel em um trem, acompanhado pelo prefeito em percurso pelo parque.
O encerramento da noite será no palco principal, às 20h, com a chegada do prefeito e do Papai Noel, seguido de apresentação do grupo infantil Bens Animados às 20h20.
PROGRAMAÇÃO – NATAL 2025
1º Ato – Acendimento das luzes
17h – Abertura dos portões
18h - Orquestra Madeira Popular
19h – Início da cerimônia oficial no píer
19h10 – Vídeo na árvore
19h15 – Contagem regressiva na árvore
19h20 – Contagem regressiva para o acendimento geral
19h25 – Show pirotécnico
2º Ato – Chegada do Papai Noel
19h40 – Trem com o Papai Noel
3º Ato – Palco principal
20h – Chegada do prefeito + Papai Noel ao palco
20h20 – Show com o grupo Bens Animados
Comentários
Seja o primeiro a comentar!