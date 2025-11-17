Com mão de obra reeducanda, ações de limpeza urbana são realizadas em abrigo infantil e unidade prisional, em Porto Velho

Publicada em 17/11/2025 às 16h42
Com o objetivo de fortalecer a reintegração social e contribuir para a preservação dos ambientes utilizados pela população, o governo de Rondônia realizou, entre os dias 14 e 17 de novembro, ações de limpeza urbana executadas por reeducandos no Abrigo Lar do Bebê e no entorno da Penitenciária Estadual Edvan Mariano, em Porto Velho.
A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), contou com a participação de oito reeducandos que atuaram em serviços como capina, varrição, coleta de resíduos e organização dos espaços externos.
As atividades integram o programa de ressocialização, que estimula o trabalho prisional como ferramenta de reconstrução social e contribui para a melhoria de espaços coletivos. Conforme previsto na Lei de Execução Penal (LEP), os participantes têm direito à remição de pena, benefício que reduz o tempo de cumprimento da sentença por meio da realização de atividades laborais.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa é importante tanto para a sociedade quanto para o processo de ressocialização. “O trabalho é um instrumento fundamental para que as pessoas privadas de liberdade possam reconstruir suas histórias com dignidade. Quando unimos reintegração social e melhoria dos ambientes públicos, todos ganham”, evidenciou.
O secretário da Sejus, Marcus Rito, ressaltou o papel das ações laborais. “Projetos como este reforçam nosso compromisso com uma política penal humanizada e eficiente. O trabalho externo, supervisionado e organizado, é uma oportunidade real de mudança e contribui diretamente para a reintegração social.”
