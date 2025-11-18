Com frutas semanais, Lanche Extra fortalece vínculo entre famílias e escolas

Publicada em 18/11/2025 às 16h25
Um projeto inédito, e que agora já faz parte da realidade de milhares de famílias que têm suas crianças matriculadas na rede pública municipal é o Lanche Extra. Um programa de segurança nutricional que distribui, todas as sextas-feiras, frutas selecionadas para os estudantes consumirem em casa.
São tangerinas, maçãs, bananas, laranjas e outros alimentos colocados em uma lancheira disponibilizada aos estudantes. Vale destacar que esse projeto valoriza a produção rural local.
Nesta última semana, a reportagem da prefeitura de Porto Velho acompanhou a entrega do Lanche Extra na Escola Rio Madeira, onde foi possível constatar a dedicação dos servidores envolvidos no projeto, além da satisfação das crianças, que, em fila, recebem uma a uma as suas frutas.
Programa segue contínuo em todas as unidades escolares do território municipal
De acordo com a diretora da Escola Rio Madeira, Erika Navarro, a participação das famílias é fundamental para o bom andamento do projeto, principalmente no que diz respeito ao cuidado com a lancheira. “Esse projeto é muito importante e bem-vindo ao ambiente escolar. Por isso, recomendamos que os pais se atentem às lancheiras de seus filhos, garantindo a limpeza e sempre conferindo os alimentos que eles estão levando para casa”, destacou.
Para o prefeito Léo Moraes, o Lanche Extra é uma demonstração de como o Executivo Municipal enxerga a promoção de ações voltadas ao fortalecimento da educação infantil, que deve estar associada à qualidade pedagógica e ao respeito à dignidade das crianças. “As crianças da rede municipal merecem ter todo o acompanhamento e apoio necessários para desenvolver suas habilidades. Isso solidifica o nosso futuro e garante uma Porto Velho melhor para todos”, afirmou.
