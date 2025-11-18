Com atuação do MPRO réus são condenados a penas de 19 e 13 anos por roubo ocorrido na zona rural

Publicada em 18/11/2025 às 16h20
O Ministério Público do Estado de Rondônia, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, denunciou três homens por crimes ocorridos em 5 de junho de 2024, na zona rural de Mirante da Serra.
Conforme a denúncia, os três denunciados, em conluio com adolescentes, invadiram a residência de um casal idoso, mantendo as vítimas sob grave ameaça com armas de fogo, restringindo sua liberdade e subtraindo diversos bens, incluindo uma caminhonete. Também foi imputada a corrupção de menores, por envolver adolescente na empreitada criminosa.
Após instrução, a 1ª Vara Criminal de Ouro Preto do Oeste condenou dois denunciados pelos crimes de roubo majorado por concurso de pessoas, restrição da liberdade e emprego de arma de fogo, bem como corrupção de menores.
Um dos denunciados, autor intelectual do crime, foi condenado a 19 anos, 5 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado.
O segundo, também responsável pela articulação do crime e transporte do veículo para a região de fronteira, foi condenado a 13 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado.
Ambos permanecem presos e não poderão recorrer em liberdade.
O terceiro denunciado foi absolvido, de forma que o MPRO pretende recorrer da absolvição, buscando a responsabilização integral dos envolvidos.
A sentença destaca a gravidade do crime, praticado contra pessoas idosas, com violência exacerbada e uso de armas de fogo, ressaltando o impacto psicológico nas vítimas.
O MPRO segue atuando integrado com as forças de segurança pública e reforça a necessidade de repressão severa a crimes contra o patrimônio e com violência contra a pessoa, de forma manter a ordem pública e coibir a utilização de adolescentes para a prática de crimes.
