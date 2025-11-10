Cirone Deiró celebra conquistas e diz que cafeicultores vão continuar contando com seu apoio

Publicada em 10/11/2025 às 13h30
O deputado Cirone Deiró disse que a conquista do 2º lugar no Coffee Of The Year 2025, a maior premiação nacional de café, realizada durante a Semana Internacional do Café (SIC) 2025, em Belo Horizonte (MG), é mais um título importante que deve ser celebrado pelo Estado de Rondônia. Ele parabenizou a cafeicultora Angélica Alexandrino Nicola, do município de Seringueiras e disse que os produtores rondonienses vão continuar contando com seu apoio.
Parceiro das associações rurais, Cirone tem assegurado recursos para a aquisição de maquinário, implementos, placas de energia solar, mudas e insumos, além de criar leis e de apoiar, por meio de emendas parlamentares, a realização de eventos que visam fortalecer o setor produtivo, como a Cafecau e o Concafé. “Desde o início de nosso primeiro mandato, escolhemos defender aqueles que acordam cedo e que trabalham muito, para que nosso Estado cresça”, afirmou.
Antes e depois
Cirone Deiró disse que participa diretamente das ações desenvolvidas com o objetivo de fortalecer a cultura cafeeira, desde o período em que era vice-prefeito de Cacoal. Na época o deputado participou de reuniões com representantes da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) e de entidades como a Embrapa, a Emater e prefeituras rondonienses, que resultaram na Indicação Geográfica (IG) para o café Robusta Amazônico.
Ao ser eleito deputado, Cirone adotou a agricultura familiar como prioridade, investindo principalmente nas associações de produtores rurais. “A agricultura rondoniense tem o antes e o depois do deputado Cirone, porque ele simplesmente revolucionou a realidade das associações de produtores rurais”, disse o agricultor Wanderlei Knaack, presidente da Associação Juventude, localizada no município de Cacoal.
Cirone também foi o responsável por viabilizar, com o apoio da deputada federal Cristiane Lopes, os recursos para a construção de um Centro de Excelência do Café, no campus do IFRO, em Cacoal.
Novas leis
Cirone também é autor de leis que fortalecem o setor cafeeiro. Entre elas está a Lei 4.605, de 7 de outubro de 2019, que declara o município de Cacoal como a “Capital do Café” do
Estado de Rondônia, a Lei 5.962, de 8 de janeiro de 2025, que altera a ementa e o art. 1° da Lei n° 4.605, de 7 de outubro de 2019, declarando o município como a ‘Capital do Café da Amazônia’ no estado de Rondônia, a Lei 5.722, de 4 de janeiro de 2024, que declara o Café Robusta da Amazônia Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado de Rondônia, a Lei 5.958, de 8 de janeiro de 2025, que altera o art. 1° da Lei n° 5.512, de 21 de dezembro de 2022, que “Institui a Rota do Café como circuito turístico no estado de Rondônia.
O deputado atribui o fortalecimento do setor produtivo rondoniense a um trabalho feito a muitas mãos, que contou também com o apoio do governador Coronel Marcos Rocha. Ele lembrou que o café rondoniense, que há mais de 10 anos atrás era considerado “bucha” e comercializado a cerca de R$ 50,00 a saca, chegou a mais de R$ 2 mil e se transformou num produto de alta qualidade. “O governador tem se empenhado, por meio das secretarias estaduais e inclusive pessoalmente, para que nosso café seja conhecido e consumido, dentro e fora do Brasil”, disse o deputado.
